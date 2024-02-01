قبل انطلاقه.. رئيس مناخ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية بمعسكر الكشافة للتدريب العملي

واصل المهندس نعمان علي نعمان رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد متابعته الميدانية ،اليوم الخميس، التجهيزات النهائية لمعسكر الكشافة الدولي للتدريب. تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تابعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد استعدادات تنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث المقرر تنفيذه خلال الشهر المقبل؛

رئيس مناخ بورسعيد يتابع اللمسات الأخيرة للتدريب المشترك 1000251454 1000251453 1000251456 1000251455 1000251449 1000251450 1000251452 1000251451





ويتابع رئيس حي مناخ بورسعيد بشكل دوري شبه يومي أعمال تجهيز وتمهيد الأرض لإقامة معسكر الإيواء العاجل فى إطار فاعليات التدريب العملي بساحة معسكر الكشافة ؛ حيث تم نصب الخيام وتجهيزها بما يلزم للمعسكر ،كما تم تكثيف أعمال إزالة الحشائش الغريبة والغاب والمتخللات الزراعية وتقليم النخيل والأشجار في ساحة المعسكر، و صيانة وتأمين وإصلاح الأعطال بأعمدة الإنارة العامة داخل وبمحيط المعسكر.

وذلك بمشاركة القيادات التنفيذية بالمحافظة كمديري مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والشئون الصحية والطرق و فرع جمعية الهلال الأحمر المصري ببورسعيد وعدد من الجمعيات الأهلية منها جمعية حياة ومن الجهات الأخري الرسمية وغير الرسمية ، فضلا عن قيادات حي المناخ ومنهم الأستاذ السيد الضوي سكرتير الحى ومديري وفرق العمل الميدانية بالإدارات المعنية بالحى منها الطرق و تحسين البيئة والحدائق والهندسية وغيرها.