رئيس ضواحى بورسعيد يتابع أعمال صيانه ورفع كفاءة المعدات| صور

تابعت سمر الموافى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد صباح اليوم أعمال صيانه ورفع كفاءة المعدات داخل إدارة النقل الميكانيكى بجراج عام الحى إلى جانب متابعه اعمال الحملة الميكانيكية للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة للوقوف على حسن سير وانتظام العمل ومتابعة جاهزية السيارات والمعدات العامله به إلى جانب منابعه الورش الفنية والإصلاحية

ووجهت رئيس ضواحى بورسعيد مسئولي الورشة بصيانة المعدات داخل الورشة والاستفادة من قطع الغيار الموجودة لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات وطالبت رئيس الحى بالاستخدام الأمثل للمعدات وإجراء اعمال الصيانه اللازمة لها لتكون جاهزة دائما للعمل

رئيس ضواحى بورسعيد تتابع اعمال صيانه ورفع كفاءة المعدات 1000251458 1000251457 1000251459 1000251461 1000251460 1000251463 1000251462

كما تابعت رئيس حى الضواحى فى بورسعيد أعمال خروج الحملة الميكانيكية لتوزيعها بنطاق الحى والإطمئنان على حسن سير العمل وانتظامه بنطاق الحى ووجهت بمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة المعدات قبل خروجها للعمل بالشوارع

واكدت رئيس الحى على ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة المعدات والحفاظ عليها وصيانتها بشكل مستمر مؤكده على أهمية عدم وجود معدات معطلة داخل الجراج وأن تعمل جميع المعدات على درجة كبيرة من الكفاءة

وأشارت رئيس الحى الى تقديم كافة الدعم المالى والفنى اللازم للجراج ليكون على جاهزية تامة فى تنفيذ اعمال النظافه العامه ورفع كفاءة شوارع ومناطق الحى

واضافت رئيس ضواحى بورسعيد ان أعمال صيانة معدات الحي ورفع كفاءتها تتم بشكل دوري للتاكد من جاهزيتها للمشاركة في الحملات المستمرة للنظافة على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية دون تقاعس أو تهاون لرفع القمامة بالشوارع والميادين وأماكن التجميع وإزالة الأتربة للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وإظهار الشكل الجمالي للحي