مستشار قانوني: ممتلكات ملاك الإيجار القديم مهدرة بسبب القانون القديم.. فيديو

قال أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، إن ملاك الإيجار القديم ممتلكاتهم مهدرة بسبب قانون الإيجار القديم.

وأضاف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "ناشدنا مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم، بمقترحات يكون لها شكل مختلف، أولها لا يوجد دولة في العالم يوجد بها قانون إيجار قديم وقانون إيجار جديد، ومن المفترض أن يكون هناك قانون واحد".

وأشار إلى أن "قانون الإيجار القديم متواجد منذ عام 1920 وتم إجراء تعديلات عليه لكنها لم تكن في صالح المالك، وكان التعديل دائما لصالح المستأجر"، موضحا: "كل تعديل يحدث كان يخفض القيمة الإيجارية ولا يزودها ويسلب المالك حقه في جميع بنود وشروط العقد".



