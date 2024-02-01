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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

زيادة قانون الإيجار
زيادة قانون الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم.. مع اقتراب تطبيق الزيادة الجديدة بقانون الايجار القديم، يتساءل المستأجرون والملاك عن تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الايجار القديم المقرر تطبيقها في شهر مارس المقبل.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وأكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، علي تصدر الإيجار القديم أجندة أولويات اللجنة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الحالي، مع تحقيق التوازن من خلال حوار مجتمعي موسع تشارك فيه جميع الأطراف المعنية.

وتحدث الفيومي عن تعديلات قانون الإيجار القديم، فتسببت قيمة الإيجار القديم في معاناة، والتي تبلغ 100 جنيه لعمارة كاملة تصل قيمة العمارة كعقار لـ 200 و300 مليون جنيه، وهذه مشكلة تمس أصحاب العمارات وخاصة أصحاب العمارات في وسط البلد.

تفاصيل زيادة الإيجار القديم

ونص القانون اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، علي أنّ تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزداد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.

ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلي المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي، لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

تصنيف سكن الإيجار القديم لفئات

وكشف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، عن مطالب ملاك عقارات الإيجار القديم، قبل مناقشة القانون تحت قبة البرلمان، والذين طالبوا مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة لتصنيف السكن إلى 3 فئات: راقي، متوسط وشعبي أو اقتصادي.

وأشار أحمد جاد، أن دور لجنة تصنيف سكن الإيجار القديم سيكون لضبط أسعار الإيجار، بحيث ألا يكون هناك تدرج بين الثلاث فئات، مطالبين أن يدفع السكن الراقي قيمة الإيجار المتماشية مع سعر السوق، وينتظر اتحاد ملاك الإيجار القديم رد مجلس النواب على المقترح. 

محلات الإيجار القديم

كما كشف المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، عن طلب اتحاد الملاك بمعاملة المحلات التجارية في الإيجار القديم بنفس معاملة المحال التجارية من الإيجار الجديد، وأن تدفع نفس القيمة الإيجارية السعرية المناسبة لسعر السوق.

وأوضح اتحاد ملاك الإيجار القديم، أن أهمية معاملة المحال التجارية في الإيجار القديم بنفس معاملة الإيجار الجديد كونه يمس حق العمل أكثر من حق السكن، حتي يتحقق المساواة في الفرص بينهما.

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية

وفي سياق متصل، أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية يجب أن تكون 1000 جنيه حد ادنى لمدة 3 سنوات ثم يتم تحرير عقد إيجار جديد.


 وقال مصطفى عبد الرحمن: "بعض المستأجرين يدفعون إيجار جنيه ونص و2 جنيه في العقارات القديمة، ومستأجرين إيجار قديم بيدفعوا 130 قرش قيمة إيجارية في الشهر، ومحلات الإيجار القديم بتدفع إيجار من 10 لـ 50 جنيه إيجار في الشهر ويتواجد بجانبهم محل بيدفع 10 آلاف جنيه ".
 
 وأشار رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم: "المستأجر في الإيجار القديم يتحكم في الملك وعندما يخرج من الشقة يحتاج إلى خلو رجل ".

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