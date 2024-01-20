ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم : شقق بتدفع 130 قرش في الشهر

أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية يجب أن تكون 1000 جنيه حد ادنى لمدة 3 سنوات ثم يتم تحرير عقد إيجار جديد.

وقال مصطفى عبد الرحمن في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعض المستأجرين يدفعون إيجار جنيه ونص و2 جنيه في العقارات القديمة ".

وأضاف مصطفى عبد الرحمن :" مستأجرين إيجار قديم بيدفعوا 130 قرش قيمة إيجارية في الشهر ".

وتابع مصطفى عبد الرحمن :" محلات الإيجار القديم بتدفع إيجار من 10 لـ 50 جنيه إيجار في الشهر ويتواجد بجانبهم محل بيدفع 10 ألاف جنيه ".

واكمل مصطفى عبد الرحمن :" المستأجر في الإيجار القديم يتحكم في الملك وعندما يخرج من الشقة يحتاج إلى خلو رجل ".