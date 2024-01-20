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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم : شقق بتدفع 130 قرش في الشهر

الإيجار القديم
الإيجار القديم

أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية يجب أن تكون  1000 جنيه حد ادنى لمدة 3 سنوات ثم يتم تحرير عقد إيجار جديد.

 

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وقال  مصطفى عبد الرحمن  في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعض المستأجرين يدفعون إيجار جنيه ونص و2 جنيه  في العقارات القديمة  ".

 

 وأضاف مصطفى عبد الرحمن :" مستأجرين إيجار قديم بيدفعوا  130 قرش قيمة إيجارية في الشهر ".

 

وتابع مصطفى عبد الرحمن :" محلات الإيجار القديم بتدفع إيجار من 10 لـ 50 جنيه إيجار في الشهر ويتواجد بجانبهم محل بيدفع 10 ألاف جنيه ".

 

 واكمل مصطفى عبد الرحمن :"  المستأجر في الإيجار القديم يتحكم في الملك وعندما يخرج من الشقة يحتاج إلى خلو رجل ".

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