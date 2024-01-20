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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شاهد.. مشادة على الهواء بين ضيوف عزة مصطفى بسبب الإيجار القديم |فيديو

صدى البلد

نشبت مشادة ساخنة على الهواء بين ضيوف الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، وهما شريف الجعار المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر ، ومصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار  القديم .

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وحدث خلاف بين الضيفين على الهواء أثناء الحديث عن مدى أحقية مستأجر الإيجار القديم  في التواجد في الوحدة السكنية المستأجرة بنفس القيمة الإيجارية القديمة لسنوات طويلة.

 

من جانبه قال مصطفى عبد الرحمن: "نحن متعاونون مع الدولة المصرية ونرغب في أن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية 1000 جنيه حداً أدنى لمدة 3 سنوات ثم يتم تحرير عقد إيجار جديد".

 

وأضاف مصطفى عبد الرحمن: "القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم في المناطق الراقية يجب أن تكون في حدود 5000 جنيه وذلك لمدة 3 سنوات ثم يتم تحرير عقد إيجار جديد ".

من جانبه قال شريف الجعار: "مينفعش نطرد الناس من منازل الإيجار القديم، وتحديد مدة زمنية لتحديد قيمة إيجارية جديدة بمثابة طرد للمستأجر ".

 

واضطرت الإعلامية  عزة مصطفى على الخروج إلى فاصل إعلاني مع احتدام الخلاف بين الضيفين . 

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