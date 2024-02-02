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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف وأحمد عمر هاشم وأسامة الأزهري.. تفاصيل

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف والشيخ أحمد عمر هاشم والدك

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الخميس مساء،  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر  ،  والشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر ،  بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك على هامش استعدادات المحافظة لافتتاح مسابقة بورسعيد الدولية للقرٱن الكريم والابتهال الديني " الفائزون " في دورتها السابعة اليوم  الجمعة  ،  جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة و  الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الاوقاف و القيادات الدينية بالمحافظة .

و رحب محافظ بورسعيد بوزير الأوقاف،  و علماء الدين الإسلامي،  معربا عن سعادته بمشاركة قامات و علماء الدين في هذا الحدث العالمي الديني على أرض بورسعيد،  والذي شرفت بورسعيد بتنظيمه على مدار سبع سنوات متتالية

أشار محافظ بورسعيد الى أن المحافظة أتمت كافة  الترتيبات والتنسيقات التي تضمن نجاح سير المسابقة على أرض بورسعيد ، حيث أكد محافظ بورسعيد على أنه جرى التنس

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف والشيخ أحمد عمر هاشم والدكتور أسامة الأزهري

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يق الكامل يين كافة الجهات المعنية لأهمية تنفيذ المسابقة على أعلى مستوى ، كونها تجمع مشاركين من جميع أنحاء العالم، وتعكس الصورة الحضارية والثقافية للدولة المصرية ، مشيرا إلى أن المسابقة تستهدف الوصول لفئة الشباب وتنمية مهاراتهم الدينية والثقافية،  ويشارك بالمسابقة أكثر من 60 دولة حول العالم

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وبدأت الوفود المشاركة في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، في الوصول لمحافظة بورسعيد بالجلباب والمصحف منذ أمس الأربعاء ، وذلك استعداد لانطلاق فعاليات المسابقة والتي تبدأ من يوم 2 وتنتهي 6 فبراير القادم.

وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي تقديم كافة سبل الدعم للوفود المشاركة بالمسابقة وتسهيل كافة الإجراءات، وأشار أن مسابقة بورسعيد هي التي تجمع حملة كتاب الله ومداحين رسول الله من حول العالم علي أرض مصر، مشيرا أن النسخة السابعة من المسابقة شهدت مشاركة متسابقين من أكثر من 60 دولة حول العالم.

وأعلن محافظ بورسعيد أن المسابقة تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في دورتها السابعة هذا العام، وتحمل أسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتبدأ فاعلياتها يوم الجمعة القادم بحضور الوزراء والأئمة.

بورسعيد الشيخ احمد عمر هاشم الشيخ أسامة الأزهري اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد هيئة كبار العلماء هيئة كبار العلماء بالأزهر جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية مختار جمعة وزير الأوقاف

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