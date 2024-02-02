تعرف على أسعار تذاكر حفل أنغام فى الكويت

طرحت الشركة المنظمة لحفل المطربة أنغام فى الكويت ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت تذاكر الحفل بأكثر من فئة.



وكشفت الشركة المنظمة عن 6 فئات مختلفة لأسعار التذاكر الاولى تبلغ سعرها 150 دينار كويتي والثانية بـ 120 دينار والثالثة بـ 100 دينار والرابعة بـ 80 دينار والخامسة بـ 60 دينار أما السادسة والأخيرة فتصل سعرها إلى 40 دينار كويتي.



وتنتظر الفنانة أنغام، احياء حفل غنائي مع الفنان فؤاد عبد الواحد، بمهرجان فبراير الكويت، يوم الخميس 8 فبراير الجاري.

آخر حفلات أنغام

وأحيت مؤخرا أنغام حفلا غنائيا يوم 25 من شهر يناير الحالي على مسرح أبو بكر سالم بمشاركة المطرب تامر عاشور تحت عنوان حوار أنغام وتامر عاشور.



قدم كل من تامر عاشور وأنغام حفلا غنائيا ممتعا استمر حوالي 4 ساعات بموسم الرياض، قدما خلاله عدد من الأغاني المشتركة والمنفردة لكل منهما.

وغنى تامر عاشور عدد من أعماله الشهيرة، من أبرزها أغنيته الجديدة “هيجيلي موجوع” لأول مرة على المسرح بعدما حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت قائمة تريند يوتيوب خلال الأيام الماضية.

وشارك تامر عاشور بفقرة غنائية منفردة لعدد من أغنياته، فيما شارك مع أنغام في حفلة الدويتو بأغاني بموضوعات متشابهة قدمها كل منهما على حدى على طريقة السؤال والإجابة.