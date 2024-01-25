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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حوار غنائي.. تامر عاشور وأنغام يشعلان حفل الرياض | شاهد

صدى البلد

أحيا المطربان تامر عاشور وأنغام حفلاً اليوم في الرياض وقدما مجموعة من أغانيهما الشهيرة التي أشعلت الحفل وسط تفاعل عدد كبير من الحاضرين.

يذكر أن تامر عاشور قد أعلن عن هذا الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، وقام بنشر بوست علق عليه قائلا: "لأول مرة حفلة استثنائية وحدث مميز على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.. حوار غنائي يجمعني بالنجمة الكبيرة أنغام .

 

وتابع تامر عاشور ، قائلاً: يعني هنغني طول مدة الحفل مع بعض على مسرح واحد.. مش هحرقلكوا المفاجآت.. بس هستناكم تشوفوها بنفسكم".

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أعمال تامر عاشور 
وتمكنت أغنية “هيجيلى موجوع” للفنان تامر عاشور ،من دخول قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامى ، حيث احتلت المرتبة الثانية عربيًا، بدلًا من أغنية “معرفش حد بالأسم ده ” للهضبة عرو دياب.

بينما تواصل أغنية “مكانك” للهضبة عمرو دياب ،من تصدر تطبيق أنغامى للأسبوع الثالث على التوالى .

انغام وتامر عاشور
انغام وتامر عاشور
انغام وتامر عاشور
انغام وتامر عاشور
انغام وتامر عاشور
انغام وتامر عاشور
انغام وتامر عاشور
انغام وتامر عاشور
انغام وتامر عاشور
انغام وتامر عاشور
اعمال تامر عاشور حفل الرياض عمرو دياب مسرح أبو بكر سالم بالرياض مسرح أبو بكر سالم

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