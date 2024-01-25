وحيد الخان يحيي حفل "العودة إلى الحياة" في البحرين

يستعد المايسترو وحيد الخان، لإحياء حفل موسيقي ضخم تحت عنوان "العودة إلى الحياة"، 1 فبراير المقبل، ينطلق 8 مساءًا، على خشبة مسرح البحرين الوطني، ضمن فعاليات الدورة الـ18 لمهرجان ربيع الثقافة في البحرين، بمصاحبة أوركسترا سانت بيترزبيرغ الروسي، والمايسترو فيكتوريا دوبرو فاسكايا، فرقة ليكويد البحرينية، وعدد من الموسيقيين من مصر بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.



و من المقرر أن يتضمن برنامج حفل الموسيقار وحيد الخان مجموعة من مقطوعاته الموسيقية التي تُعرض للمرة الأولى في المملكة، من ألبومه الأخير الذي حمل عنوان "العودة إلى الحياة"، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المطربين بمصاحبة الأوركسترا لأغاني الحياة لونها وردي، بالإضافة لأغنية يا من هواه من ألبومه السابق.



كان المايسترو وحيد الخان، قد شارك في حفلات كثيرة على المسرح الوطني في البحرين، وكان من المفترض أن يحيي حفل ختام الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية، قبل أن يتم اتخاذ قرار من جانب وزارة الثقافة المصرية بتأجيله تضامنًا مع الشعب الفلسطيني .

معروف أن المايسترو وحيد الخان قد تم تكريمه في مصر مؤخراً بمهرجان الموسيقى العربية ، وسبق أن قدم العديد من الحفلات على مسرح كوداي بمصاحبة أوركسترا " بانون الفلهارموني ـ جمهورية المجر ، وكذلك أحيا حفل بدار الاوبرا بالقاهرة بمصاحبة اوركسترا القاهرة السيمفوني، وله العديد من الحفلات على خشبة المسرح الوطني بمملكة البحرين، وعلى مسرح اليونسكو – باريس.