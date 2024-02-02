نجاة المصلين بمسجد نورس بورسعيد من الموت.. سيارة طائشة تحطم الأسوار فجرا

شهدت محافظة بورسعيد فى الساعات الأولى من صباح اليوم اليوم الجمعة حادث ارتطام سيارة ملاكى يقودها شاب برعونة بسور مسجد أداى إلى تحطيمه قبل صلاة الفجر بوقت قليل.

وردت إلى صدى البلد صور الحادث الذي وقع بشارع طرح البحر بنطاق حى الشرق فى محافظة بورسعيد أمام مسجد النورس الذي تحطمت أسواره بشكل كامل نتيجة ارتطام السيارة الطائشة والذي كان لتوقع عامل كبير فى نجاة المصلين المتوجهين لأداء صلاة الفجر بالمسجد.

وأكد شهود العيان أن الحادث ليست الأولى وإنما باتت مشهد يتكرر بشكل متواصل بتلك المنطقة فى محافظة بورسعيد بسبب رعونة وطيش الشباب الذي يقود سيارات فى ذلك التوقيت المتأخر من اليوم فى شكل سباقات ومراجعات واستعراض للسرعة غير مبالين بأرواح الأبرياء مطلقا .

وطالب الأهالى بسرعة تدخل محافظ بورسعيد والأجهزة الأمنية بالمحافظة لوقف ما اسموه بالمهزلة اليومية التى تتسبب فى خسائر مادية وبشرية متكررة كون المذنب لا يقع تحت طائلة القانون وأن وقع يفرج عنه او يحصل على حكم مع إيقاف التنفيذ للقتل أو الإصابة الخطأ.

ولفت أهالى بورسعيد إلى أن المنطقة التى يجرى بها تلك السباقات تحت شعار سباقات الموت هى منطقة الفنادق السياحية و متنزه أهالي الباسلة فبدلا من قضاء وقت ممتع يكون العبور الي الموت أو العجز تحت مرأى ومسمع الأجهزة التنفيذية و الأمنية كون المتسابقين هم أبناء الصفوة.

سيارة طائشة تحطم أسوار مسجد النورس فى بورسعيد 1000252006 1000252018 1000252030 1000252024 1000252012

جدير بالذكر أن شارع طرح البحر الواقع بنطاقه حادث تحطم أسوار المسجد شهد على مدار عام قرابة ١٠٠ حادث راح ضحيتهم ١٠ مواطنين لقوا حتفهم وقتيا وأصيب ما يقرب من ٥٠ مواطن بينهم إصابات عجز جزئي وكلي بسبب الرعونة و التهور فى تلك السباقات اليومية و التى تبدأ من أمام مسجد السلام بحي الشرق وتنتهي أمام حديقة المنتزه بحي المناخ عابرة نطاق حى العرب بالاتجاهين ذهاب واياب .