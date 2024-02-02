استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ، رؤساء المسابقات الدولية للقرآن الكريم على مستوى العالم وذلك على هامش استعدادات المحافظة لافتتاح مسابقة بورسعيد الدولية للقرٱن الكريم والابتهال الديني " الفائزون " في دورتها السابعة اليوم الجمعة ، جاء ذلك بحضور الدكتور اسامة الازهري مستشار السيد الرئيس للشئون الدينية والدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة و الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الاوقاف و القيادات الدينية بالمحافظة.

ورحب محافظ بورسعيد برؤساء المسابقات الدولية للقرٱن الكريم على أرض بورسعيد، مستعرضا عددا من أوجه التنمية المستدامة التي شهدتها المحافظة، والتي جعلتها مؤهلة لاستقبال الفعاليات العالمية على مدار سبع سنوات.

محافظ بورسعيد يستقبل رؤساء المسابقات الدولية للقرآن الكريم بالعالم 1000251841 1000251842 1000251845 1000251834 1000251833 1000251835 1000251839

وتطرق اللواء عادل الغضبان ، لجهود المحافظة في تنفيذ مسابقة بورسعيد الدولية للقرٱن الكريم والابتهال الديني " الفائزون " على مدار ست سنوات ماضية، مشيرا ألى أنه يجرى تأهيل وتدريب المتقدمين للمسابقة ، فضلا عن الانتشار الإعلامي لهذه المسابقة وتداول فعالياتها فى جميع وسائل الإعلام، موضحا أن بورسعيد نجحت إقامتها على مدار الست سنوات السابقة وحققت إشادة واسعة على المستوى المحلى والدولى .

وأوضح محافظ بورسعيد أن المسابقة تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في دورتها السابعة هذا العام، وتحمل أسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتبدأ فاعلياتها يوم الجمعة القادم بمشاركة متسابقين من 60 دولة بحضور الوزراء والأئمة.

ومن جانبهم، أشاد رؤساء المسابقات الدولية للقرآن الكريم، بالصورة المشرفة و الحضارية لمحافظة بورسعيد، واستعداداتها المكثفة لتنفيذ المسابقة على أعلى مستوى هذا العالم على غرار الست سنوات الماضية، معربين عن فخرهم بزيارة أرض بورسعيد التاريخية و الحضارية.