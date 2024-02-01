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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إنجاز المهام المالية | محافظ بورسعيد يفتتح ورشة عمل عن نظام البيرول

محافظ بورسعيد يفتتح
محافظ بورسعيد يفتتح ورشة عمل خاصة بنظام البيرول

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، الدكتور شريف خيري وكيل أول الوزارة و رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والوفد المرافق، لمتابعة مستجدات العمل في منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية،  وعدد من الملفات المتعلقة بعمل مديرية المالية ببورسعيد،  فضلا عن افتتاح ورشة عمل خاصة بنظام البيرول ورسم تنمية المحررات وتعظيم االايرادات وكافة المنظومات الإلكترونية المالية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ  ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  و الدكتور منصور بكري  السكرتير العام المساعد، و اللواء محمد حسيني رئيس الجهاز التنفيذي و عدد من الجهات المختصة.

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و رحب محافظ بورسعيد بزيارة « الدكتور شريف خيري»  ،  مقدما له التهنئة على منصبه الجديد كرئيسا لقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية،  متمنيا له التوفيق و التقدم في عمله.

وافتتح محافظ بورسعيد ورشة عمل خاصة بنظام البيرول ورسم تنمية المحررات وتعظيم االايرادات و كافة المنظومات الإلكترونية المالية،  بحضور العاملين في الإدارات المالية بالديوان والاحياء والمديريات،  موجها الشكر لكافة العاملين بالماليات على جهودهم المتواصلة في العمل.

محافظ بورسعيد يفتتح ورشة عمل خاصة بنظام البيرول ورسم تنمية المحررات

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وأشار محافظ بورسعيد خلال فعاليات الورشة، لأهمية الدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري و المالي،  لصقل المهارات التي يتمتع بها الموظف  ،  والتي تسهم في توحيد المفهوم و نشر الثقافة،  مؤكدا ضرورة أن يتمتع موظف الماليات بالدقة والشفافية في العمل،  و سرعة إنجاز العمل في المهام الموكلة إليهم.

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء، على أن منظومة الإدارة المالية ببورسعيد شهدت تطورا كبيرا بعد أعمال الميكنة والتحول الرقمي في الإدارات المالية بجميع قطاعات المحافظة،  منوها لأهمية الاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية ، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة الإدارات المالية بالمحافظة.

ومن جانبهم، أشاد رئيس قطاع الحسابات والمديريات في وزارة المالية والوفد المرافق، بالتطور الإداري في مجال ميكنة الإدارات المالية،  فضلا عن كفاءة العاملين داخلها، والذي جاء ضمن خطة موسعة لتطوير النظام الإداري والحكومي بمحافظة بورسعيد،  مؤكدا على تقديم كافة الدعم لمحافظة بورسعيد بما يساهم في تحقيق أعلى مستوى من العمل بمنظومة القطاعات المالية  ببورسعيد.

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