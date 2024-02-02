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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافى: اصحاب السوء أكثر أسباب تعاطى المخدرات

حسام موافى
حسام موافى

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الإدمان أمر خطير للغاية، وله العديد من الآثار السلبية التي تؤثر على حياة الأشخاص الذين يتعاطون أي مادة تسبب الإدمان.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه يسأل جميع المرضى الذين يترددون على عيادته، حال تعاطيهم أي مادة مخدرة قبل كتابة العلاج اللازم لهم، مردفًا: «عملت إحصائية أخر سنتين، وشوفت الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات كانت بسبب أصدقائهم، خد الصدمة كل اللي بيشربوا مخدرات بتكون بسبب أصحاب السوء».

وتابع حسام موافي: «وفقا للدراسات العملية والأبحاث، فإن إدمان الهواتف الإلكترونية خطير، وقد يدمر مستقبل حياة هؤلاء الأشخاص خاصة إذا كانوا في مرحلة تعليمية».

استخدام المحمول

وأوضح حسام موافي، أنه يرى أن إدمان استخدام الهاتف المحمول أخطر من إدمان المواد المخدرة، ويجب على أولياء الأمور إعطاء الهاتف للأبناء بعد بلوغهم أكثر 16 عاما، حتى يدركوا أهمية الوقت. 

اسباب تعاطي المخدرات الآثار السلبية المخدرات المواد المخدرة برنامج ربي زدني علما

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