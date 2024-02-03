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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بالبرلمان لحل مشكلة النقص الحاد في الأدوية وارتفاع أسعارها

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة ايجاد حلول عاجلة لمشكلة النقص الحاد فى الأصناف الدوائية وارتفاع اسعار العديد من المنتجات الدوائية مؤكداً أن هناك العديد من الشكاوى التى تصل اليه من المواطنين بسبب النقص الحاد فى الأدوية.


وقال " حنفى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان : إن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني فى الآونة الأخيرة من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بغالبية المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي مؤكداً على ضرورة توفير البدائل للأدوية من النواقص.


وأضاف النائب سيد حنفى طه قائلاً : ندرك تماماً ما تمُر به الدولة المصرية من نقص وشُح حاد في المكون الدولاري ولكن يجب على وزارة الصحة والسكان أن تتصدى لمشكلة نقص الدواء وتتخذ جميع الاجراءات لتوفير مختلف الأصناف الدوائية، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المرضى يعانون من أزمة نقص وأرتفاع في أسعار الأدوية خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة حيث أشارت بعض التقارير إلى أن هناك ارتفاعات تراوحت ما بين 70% و 100% و 200% في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات وعلى الرغم من تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض.


وأعرب النائب سيد حنفى طه عن ثقته فى قدرة مصر على حل مثل هذه الأزمات خاصة أن الدولة لديها أكثر من 177 مصنعًا للدواء بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية في مصر وهو «مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما» الكائن بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية مطالباً من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الاسراع فى وضع خطط وسياسات جديدة لحل مثل هذه المشكلات المهمة التى تتعلق بصحة المواطن المصرى.

مجلس النواب الحكومة سيد حنفى الأدوية

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