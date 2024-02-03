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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نجم السنغال يطيح بحكام مصريين من أمم أفريقيا .. ماذا حدث؟

السنغال
السنغال

كشف مصدر مسئول داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن استبعاد محمود البنا من بطولة أمم أفريقيا، بعد انتهاء دور الـ16، وقبل انطلاق دور الثمانية من البطولة.

منتخب السنغال 

ساديو ماني يطيح بمحمود البنا

وقال المصدر، إنه جرى استبعاد محمود البنا من البطولة، بسبب الخطأ الذي وقع فيه الطاقم التحكيمي بالكامل في مباراة السنغال وكوت ديفوار، بدور الـ16، بعدم إشهار البطاقة الحمراء لساديو ماني، لاعب "أسود التيرانجا"، بعد تدخل عنيف على لاعب كوت ديفوار، واكتفى الجابوني بيير أتشو بإشهار بطاقة صفراء فقط، مما تسبب في استبعاد الطاقم بالكامل، من بينهم محمود البنا الذي تواجد في تقنية الفيديو.

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استبعاد حكام مصريين من أمم أفريقيا

وبالفعل ترددت انباء خلال الساعات القليلة الماضية، أن هناك حكام مصريين سيجري استبعادهم من بطولة أمم أفريقيا.

ويعتبر محمود عاشور ومحمد عادل ومحمود أبوالرجال، أهم الحكام المصريين في بطولة أمم أفريقيا.

مباراة كوت ديفوار ومالي اليوم

يترقبها العديد من عشاق كرة القدم، في المواجهة المقررة إقامتها على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب مالى إلى الدور ربع النهائى من بطولة كان 2023، بعد الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 على ملعب أمادو كوليبالى بمدينة كورهوجو، ضمن منافسات دور الـ16، بينما فاز منتخب كوت ديفوار على السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في المباراة التي أقيمت الاثنين الماضى، على ملعب "شارليس كونان بانى" ضمن منافسات الدور ذاته.

منتخب السنغال 

مباراة كوت ديفوار ومالي القنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة مالي وكوت ديفوار، هي: beIN SPORTS MAX HD1، وقناة الجزائرية الأرضية، التي أعلنت نقل المباراة بشكل مجاني اليوم.

ومن جانبه قال فايي إيمرس- مدرب كوت ديفوار: "بعد التأهل أمام السنغال، تمكنا من استرجاع أنفسنا، المباراة كانت معقدة للغاية بالنسبة لنا منذ البداية، وحتى تمكنا من الفوز خاصة بعد وصولنا إلى ركلات الترجيح، كان الأمر مؤثرا بالفعل، المنتخب المالي جيد، لديهم لاعبو خط وسط جيدون، ونعلم أن الأمر سيكون صعبا للغاية، ونفس الشيء من جانبنا.

وأضاف: أنا لست ساحرا ولم أكن أبدا كذلك بأي شكل من الأشكال، أنا مدرب شاب يعرف هذه المجموعة جيدا، لقد كنت معهم منذ حوالي عام ونصف، بعد الدراما التي صادفناها أمام غينيا الاستوائية، كان لدي ثقة كبيرة في هذا المنتخب وتمكنت من منحهم كلمات مناسبة، سنقوم بإعداد منتخب سيواجه مالي. سنستعد من حيث الجودة. لدينا قوتنا والمهم هو التركيز على منتخبنا.

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