خير كتير للبلد.. أحمد موسى: رأس الحكمة ستكون مدينة عالمية

علق الإعلامي أحمد موسى، على الحديث عن مشروع استثماري في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، قائلا: "رأس الحكمة ستكون مدينة عالمية على أرض مصرية".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يتم الحديث عن ملف تطوير رأس الحكمة منذ سنوات، والأمر ليس وليد اللحظة".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: "رأس الحكمة هتدَّخل خير كتير للدولة المصرية"، مضيفا: "اللي زعلان من المشروع ده، زعلان ليه؟، والمشروع ده هيدخَّل استثمارات كثيرة للدولة المصرية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" إن شاء الله هنعدي من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "رأس الحكمة سيكون بها مدينة سكنية صديقة للبيئة، ومركزا سياحيا ترفيهيا عالميا، ومركزا عالميا للاستشفاء، وجامعات دولية، ومناطق صناعية متطورة".