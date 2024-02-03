الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إسرائيل تجتذب الآلاف

تظاهر آلاف الأشخاص في أجزاء من إسرائيل اليوم للمطالبة بتغيير الحكومة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة.

وفي بلدة قيسارية الساحلية، احتشد المتظاهرون تحت المطر قبل أن يسيروا نحو أحد المساكن الخاصة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشوهد البعض وهم يطالبون بإقالة رئيس الوزراء، وهم يهتفون: 'مذنب، مذنب، مذنب!'

وفي تل أبيب، تجمع المتظاهرون في ساحة حبيبة للمطالبة بإجراء انتخابات فورية.

ولوح العديد منهم بالأعلام الإسرائيلية ورفعوا لافتات عليها صور الرهائن الإسرائيليين، ودعوا الحكومة إلى “إعادتهم إلى وطنهم”.