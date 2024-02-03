خبير اقتصادي: نسير في اتجاه انخفاض سعر الدولار تدريجيا

أكد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أنه مازال هناك فقدان الثقة بين المواطنين بشأن حلول أزمة الدولار .

وقال مصطفى بدرة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الجميع يتحدث عن الدولار ومدى توافره وسعره في السوق السوداء".

تابع مصطفى بدرة:" أزمة الدولار سوف تبدأ في الحل وموعد بداية نهاية الأزمة متواجد لدى البنك المركزي ومدى سرعة إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ".

وأكمل مصطفى بدرة :" نسير في اتجاه انخفاض سعر الدولار وقد يكون الانخفاض بطيء لكنه سيستمر في الانخفاض خاصة مع قرب إتمام الاتفاق بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ".