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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

8 جنيه .. خبير مصرفي يكشف معلومة مثيرة بشأن الدولار

صدى البلد

قال الدكتور هاني عادل الخبير المصرفي، إن هناك ارتباك كبير جدًا في السوق السوداء حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بـ 8 جنيهات، وهذا مؤشر قوي على أن سعر الصرف المطروح في السوق السوداء "وهمي"، وإلا لما كان انخفض بهذا الرقم.

وأضاف “عادل”،  خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أنه "لا يوجد مبررات حقيقية لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بهذا الرقم، السعر الحقيقي مش 30 جنيه، وليس 70 جنيه كما كان يتم تداولها في السوق السوداء".


وواصل:" هناك من يتعاملون مع الدولار على أنه سلعة، وهذا سبب ارتفاعه في السوق السوداء.. وهناك من يرفع سعر الصرف بسعر وهمي لمجرد إثارة الأزمة وهز ثقة المواطنين، وآخرون يسعون للتربح من الأزمة، ولا يدركون أنهم سيدفعون ثمن مكاسبهم أضعافًا مضاعفة على المدى الطويل.. والألف جنيه مكسب سيدفع المشارك في الأزمة ثمنها ربما 15 ألف جنيه.. واللي هيشترى دولار النهارده في السوق السوداء خسران خسران، وخاصة مع مفاوضات صندوق النقد".

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