موازنة النواب: قيمة الاتفاق مع صندق النقد قد ترتفع لـ7 مليارات دولار

أكد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد ترتفع قيمته ويصل لـ 6 أو 7 مليارات دولار.

وقال محمد بدراوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خلال العام الماضي كان هناك تأخير في الدفعات التي من المفترض أن نحصل عليها من صندوق النقد الدولي وهم حوالي مليار دولار ".

وأضاف محمد بدراوي:" صندوق النقد يرغب في تواجد سعر صرف مرن وتخارج الحكومة وإعطاء المجال للقطاع الخاص وزيادة سعر الفائدة ".

وتابع محمد بدراوي:" المساهمات الرئيسية في صندوق النقد الدولي ارتفعت من الدول المانحة وارتفع سقف القروض المحددة لكل دولة ".

ونوه محمد بدراوي بأنه مع إبرام اتفاق مع صندوق النقد يؤمن لنا جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية ".