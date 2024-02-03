«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل قوى في السوق السوداء، فهو من أبرز ما يبحث عنه الآلاف يوميا عبر محرك البحث جوجل، مع التطورات الجديدة الأخيرة، بالتزامن مع قرار البنك المركزي بشان رفع أسعار الفائدة 200 نقطة، وتصريحات صندوق النقد الأخيرة حول القرض.

تصريحات صندوق النقد

،أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرض المصري في “المرحلة الأخيرة”.

موضوعات مشابهة:



وقالت مديرة الصندوق إن العمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، وتم تمديد مهمة الصندوق إلى مصر لحل تعقيدات تنفيذ التغييرات في السياسات.

وتابعت كريستالينا جورجييفا: "مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية".

الدولار

مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار

وكان الإعلامي مصطفى بكري، قال إنه بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2 جنيه بالسوق السوداء ، مشيرا إلى أن سعر الدولار انخفض من 67 لـ65 أمس الاول.

وأكد مصطفى بكري، أن أسعار الدولار ستشهد تراجعا كبيرا خلال الفترة المقبلة، مضيفا خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأزمة الاقتصادية في مصر حدثت نتيجة أزمات عالمية، مشيرا إلى أن الحصار الاقتصادي على مصر له أبعاد سياسية متعلقة برفض مخطط التهجير.

وقال «بالفعل تراجع سعر الدولار، وسيتراجع مجددا، أنا براهن وعندي معلومات الدولار سيتراجع وبإذن الله الجنيه سيعود إلى عافيته ومصر ستنتصر وتنقف على قدميها».

وطالب الإعلامي مصطفى بكري، كافة الإعلاميين باستمرار دفاعهم القوي عن الوطن، مضيفا:« السوق السوداء ستنتهي وسنسمع أخبار مبشرة، يتم إلقاء القبض على أباطرة السوق السوداء ومصادرة أموالهم».

سعر الدولار في السوق السوداء

كما يبحث الآلاف عن سعر الدولار في السوق السوداء، اليوم وهو ما يتم تداوله لدى البعض من ضعاف النفوس، وهو ما يشهد تذبذبا حتى تراجع مؤخرا.

هبط سعر الدولار بالسوق السوداء إلى نحو 61.81 جنيها بتراجع نحو 8 جنيهات كاملة، وهو ما يدل أن التسعير في هذه السواق الموازية وهميا.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.