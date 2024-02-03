عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

«نزل 8 جنيه»|هبوط
«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء

تراجع  سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل قوى في السوق السوداء، فهو من أبرز ما يبحث عنه الآلاف يوميا عبر محرك البحث جوجل، مع التطورات الجديدة الأخيرة، بالتزامن مع قرار البنك المركزي بشان رفع أسعار الفائدة 200 نقطة، وتصريحات صندوق النقد الأخيرة حول القرض.

تصريحات صندوق النقد 

،أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرض المصري في “المرحلة الأخيرة”.

موضوعات مشابهة:
 

وقالت مديرة الصندوق إن العمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، وتم تمديد مهمة الصندوق إلى مصر لحل تعقيدات تنفيذ التغييرات في السياسات.

وتابعت كريستالينا جورجييفا: "مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية".

الدولار

مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار 

وكان الإعلامي مصطفى بكري، قال إنه بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2 جنيه بالسوق السوداء ، مشيرا إلى أن سعر الدولار انخفض من 67 لـ65 أمس الاول.

وأكد  مصطفى بكري، أن أسعار الدولار ستشهد تراجعا كبيرا خلال الفترة المقبلة، مضيفا  خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأزمة الاقتصادية في مصر حدثت نتيجة أزمات عالمية، مشيرا إلى أن الحصار الاقتصادي على مصر له أبعاد سياسية متعلقة برفض مخطط التهجير.

وقال «بالفعل تراجع سعر الدولار، وسيتراجع مجددا، أنا براهن وعندي معلومات الدولار سيتراجع وبإذن الله الجنيه سيعود إلى عافيته ومصر ستنتصر وتنقف على قدميها».

وطالب الإعلامي مصطفى بكري، كافة الإعلاميين باستمرار دفاعهم القوي عن الوطن، مضيفا:« السوق السوداء ستنتهي وسنسمع أخبار مبشرة، يتم إلقاء القبض على أباطرة السوق السوداء ومصادرة أموالهم». 

سعر الدولار في السوق السوداء

كما يبحث الآلاف عن سعر الدولار في السوق السوداء، اليوم وهو ما يتم تداوله لدى البعض من ضعاف النفوس، وهو ما يشهد تذبذبا حتى تراجع مؤخرا.

هبط سعر الدولار بالسوق السوداء إلى نحو 61.81 جنيها بتراجع نحو 8 جنيهات كاملة، وهو ما يدل أن التسعير في هذه السواق الموازية وهميا.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر
الدولار سعر الدولار سعر الدولار بالسوق السوداء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم سعر الدولار في السوق السوداء سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

موضوعات متعلقة

خبير اقتصادي: نسير في اتجاه انخفاض سعر الدولار تدريجيا

متحدث الوزراء يزف بشرى بشأن عودة سعر الدولار للانخفاض مرة أخرى

مصطفى بكري: مشروع رأس الحكمة أحد الاستثمارات لحل أزمة الدولار

ترشيحاتنا

ننشر أسماء المصابين في انقلاب سيارة بطريق أبوسمبل أسوان

أمريكا وبريطانيا تنفذان ضربات على 36 هدفا للحوثيين في 13 موقعا باليمن

أول تعليق من الأهلي على التعاقد مع أبو جبل وأزمة الشناوي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 4 فبراير 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا

أخبار التعليم| نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات.. اعرف درجاتك.. تفاصيل التقدم للموسم الـ5 من رالي السيارات الكهربائية

أقل سعر جرام ذهب اليوم 4-2-2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جريء .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود اللامع

ماذا طلب بيرسي تاو للتجديد مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يكشف السر

راغب علامة يعلن موعد حفله الجديد فى باريس

وسط حشد جمهوري.. أحمد العوضي يلتقط الصور مع محبيه بشارع المعز|صور

فيديو

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ