برلماني : نستهدف الوصول لـ 30 مليون سائح وافد لمصر سنويا

أكد النائب احمد الطيبي وكيل أول لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أنه يتم مناقشة التحديات التي تواجه قطاع السياحة في لجنة السياحة بمجلس النواب وذلك بصفة دورية.

وقال احمد الطيبي في حواره مع الإعلامية شيماء موسى في برنامج " بيزنس" المذاع على قناة " صدى البلد 2"، :" السياحة قاطرة للاقتصاد المصري وهي عنصر غاية في الأهمية".

وأضاف أحمد الطيبي:" ملايين المصريين يعملون في قطاع السياحة ويتداخل مع القطاع عدد كبير من الصناعات ".

وتابع أحمد الطيبي:" منذ عام 2011 كانت التدفقات السياحية الوافدة غير منتظمة نتيجة للكثير من الأحداث والتحديات ".

واكمل احمد الطيبي:" المنتج المصري في السياحة مميز وفريد ومن الضروري ـن يأخذ حقه في التسعير لأسعار السياحة الوافدة لمصر، وهناك مستهدف الوصول لـ 30 مليون سائح سنويا ".