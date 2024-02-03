كولر يطلب رحيل هذا اللاعب بشكل عاجل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طالب محمود متولي مدافع الفريق، بالبحث عن عروض للرحيل في الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المدير الفني يرغب في رحيل اللاعب، بسبب كثرة تعرضه للإصابات، وبالتالي النادي طلب منه الحصول على الاستغناء الخاص به والرحيل بشكل مجاني".

وأضاف أمير هشام: "متولي رفض الرحيل عن الأهلي وتمسك بالبقاء حتى نهاية الموسم الجاري، وليس في يناير في ظل صعوبة حصوله على عرض مناسب في الوقت الحالي".