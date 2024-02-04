أستاذ استثمار: مشروع رأس الحكمة يأتي بالخير على الاقتصاد المصري

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار، على أهمية مشروع رأس الحكمة، وخاصة أن منطقة الساحل الشمالي مقصد سياحي هام بالنسبة للمصريين، وسيكون قادرًا على اجتذاب السياحة الدولية والخليجية بشكل كبير.

وأضاف “إبراهيم”، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، إن قدرات التمويل لن تمكنها من تنفيذ كل ما هو مخطط في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وشدد على أن هذا المشروع سيسهم في تنمية عقارية وإنشائية وعمرانية كبيرة، بجانب تنمية في قطاع السياحة، وتنوع المقاصد السياحية.



وأشار إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الـ 10 الماضية حريصة كل الحرص على تحقيق استثمار مجدي يأتي بمزيد من الخير للدولة والاقتصاد المصري، والشراكات ستضيف بعد كبير.