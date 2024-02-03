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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استثمار.. برلماني: نحتاج إلى عشرات النماذج من مشروع رأس الحكمة

صدى البلد

علق النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع رأس الحكمة التنموي، قائلا:" استثمار بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

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وقال  محمد بدراوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"    نحتاج إلى عشرات النماذج من مشروع رأس الحكمة التنموي".

 وأضاف محمد بدراوي:" أتعجب من انتقاد البعض لمشروع رأس الحكمة التنموي وهو مشروع استثماري بالدرجة الأولى يعود بالنفع على الدولة المصرية اقتصاديا ".

وتابع محمد بدراوي:" الاستثمار هو الطريق السليم لبناء الوضع الاقتصادي المستقر ".

 واكمل محمد بدراوي :"  فكرة طرح منطقة للاستثمار مطروحة منذ سنوات ويجب ان نسارع في تنفيذ نماذج مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ".

رأس الحكمة استثمار تنمية مشروعات اخبار التوك شو

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