استثمار.. برلماني: نحتاج إلى عشرات النماذج من مشروع رأس الحكمة

علق النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع رأس الحكمة التنموي، قائلا:" استثمار بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وقال محمد بدراوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نحتاج إلى عشرات النماذج من مشروع رأس الحكمة التنموي".

وأضاف محمد بدراوي:" أتعجب من انتقاد البعض لمشروع رأس الحكمة التنموي وهو مشروع استثماري بالدرجة الأولى يعود بالنفع على الدولة المصرية اقتصاديا ".

وتابع محمد بدراوي:" الاستثمار هو الطريق السليم لبناء الوضع الاقتصادي المستقر ".

واكمل محمد بدراوي :" فكرة طرح منطقة للاستثمار مطروحة منذ سنوات ويجب ان نسارع في تنفيذ نماذج مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ".