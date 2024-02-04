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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر المحور الاقتصادي: أسعار الدولار بالسوق السوداء لن تتواجد في هذه الحالة

صدى البلد

كشف الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، حقيقة التعويم او تحريك سعر الصرف الفترة المقبلة، موضحًا أنه لن يحدث إلا إذا كان لدى البنك المركزي القدرة على توفير الدولار لمن يحتاجهر، وبخلاف ذلك سندخل في دائرة مع السوق الموازي، وبالتالي الأمر مرتبط بوفرة الدولار والإتاحة.

وأضاف “صبري”، خلال حواره، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أن هناك العديد من الخطط التي تعكف عليها الدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بوثيقة الملكية، بجانب مفاوضات صندوق النقد الدولي.

37.5 جنيه

وواصل: "كل الأرقام الموجودة في السوق الموازية مش هتكون موجودة حال توفر الدولار بالبنك المركزي، والقيمة الحقيقية للدولار قريبة جدًا من البنك المركزي، واقصى تقدير 37.5 جنيه، مقابل الدولار".

التعويم سعر الصرف الدولار صرف الدولار صندوق النقد الدولى البنك المركزي

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