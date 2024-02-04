مقرر لجنة الاستثمار: الأموال الساخنة مش عيب.. والأزمة تنتهي بمجرد اتاحة الدولار

أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، على ضرورة الشفافية وإتاحة المعلومة من قبل الجهات المصرية، لبث الثقة لدى المستثمرين والمواطن العادي، مضيفًا أن الآن ننتظر الأخبار من الخارج، ولم نجد أي شيء من البنك المركزي أو وزارة المالية حتى الآن، ونسمع كل شيء من خارج مصر.

وأضاف “صبري” خلال حواره، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أن البنك الفيدرالي الأمريكي لا يفكر إلا في أمريكا فقط دون النظر للاقتصادات العالمية، وهذا ما حدث بطباعة الدولار ورفع أسعار الفائدة.

وواصل: "الأموال الساخنة مش عيب ودول ناشئة وصلت لاقتصاد قوي باستخدام الأموال الساخنة.. نعم هناك أخطاء لدى البنك المركزي في عهد المحافظ السابق، والأمر الآن يتطلب ثقة من صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية، ومع إتاحة الدولار في البنوك ستنتهي المشكلات الاقتصادية".

