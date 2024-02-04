خبير اقتصادي: الدولة تعمل على تحجيم التضخم.. فيديو

علق الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، على قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2 % في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية.

وقال مصطفى بدرة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يتم العمل على تحجيم التضخم في مصر بشكل كبير ".

وأضاف مصطفى بدرة :" هناك ارتفاع كبير في التضخم في مصر والدولة المصرية تعمل على مواجهة هذا التضخم وهناك زيادة في معدلات التضخم بحوالي 5 %".

وتابع مصطفى بدرة :" الجهاز المصرفي يسير مع صندوق النقد الدولي في عدة خطوات لاتمام الاتفاق للحصول على التمويل المطلوب من الصندوق ".