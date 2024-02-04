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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لميس الحديدي: اقتربنا جدا من اتفاق مع صندوق النقد

صدى البلد

 قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه وفقا لبيان صندوق النقد الدولي الأخير، أننا اقتربنا جدا من اتفاق. 

وأضافت لميس الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  على شاشة  ON: "اقتربنا جدا من اتفاق مع صندوق النقد، وبعثة الصندوق أنهت أعمالها في مصر، وأصدرت بيانا، لكن أهم من البيان الكلام اللى قالته كريستالينا جورجيفا في مؤتمرها الصحفي الأخير".

 
وأشارت لميس الحديدي إلى بعض العبارات الهامة التي ذكرها بيان الصندوق الأخير، “ من أهم العبارات هي الإشارة إلى أن مصر تأثرت من كورونا، ثم الحرب الأوكرانية، ثم الآن حرب غزه وما  يحدث في البحر الأحمر، وتدفق عليها عدد كبير من اللاجئين السودانيين”.

خسائر مصر

ولفتت إلى أن مصر خسرت في النصف الأول من يناير فقط 100 مليون دولار من إيرادات قناة السويس، ومن المتوقع أن تخسر مئات الملايين اذا استمرت الحرب، مضيفة أن المصريون يشعرون باليأس من عملية إصلاح الاقتصاد، لكن الحكومة ملتزمة بها.


وذكرت، أن ثمة تغير في لغة الصندوق وأن هناك حاجة للوقوف بجانب مصر في التطورات الأخيرة.

 

لميس الحديدي صندوق النقد الدولى مصر حرب غزة البحر الأحمر قناة السويس

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