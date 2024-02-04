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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد قتـ.لى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 562

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة قـ.تلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 562، والمصابين إلى 2815 منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.

ووفقا لما نشره موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فأن بين الإصابات 1658 طفيفة، و728 متوسطة و429 حرجة.

 

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف جيش الاحتلال منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي 1296 إصابة بينها 602 حالة طفيفة و430 متوسطة و264 حرجة.

 

من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة 27238 شهيدا، والجرحى 66452 منذ بدء الحرب.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ121، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

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