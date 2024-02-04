بينهم سيدة.. إصابة 7 أشخاص في حادث سيارة ببورسعيد

شهد طريق جنوب بورسعيد السريع حادث سيارة بنطاق محور ٣٠ يونيو أسفر عن اصابة 7 مواطنين بينهم سيدة خمسينية.

كانت هيئة الإسعاف المصرية تلقت بلاغاً بوقوع حادث سير لسيارة على محور ٣٠ يونيو نتج عنه العديد من الاصابات لمستقلي السيارة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلي موقع البلاغ ونقل المصابين إلي مستشفي ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتلقي العلاج اللازم.

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وتبين أن المصابين عبد الوهاب اسماعيل -٤٨ سنه - كدمه بالكتف الأيمن والصدر وشحات فتحى أحمد محمد -٥١ سنه- الم بالرقبة والكتف ومحمود ناصر محمود -٢١ سنه كدمات متفرقه بالجسم.

كما أصيب بذات الحادث محمد عبد الوهاب اسماعيل -٢٠ الم وتورم بالمرفق الايسر واحمد سعد السيد زرزور-٥١ سنه كدمه متفرقه بالجسم و محمود احمد السيد-١٠ كدمات متفرقه بالجسم و اسماء سعد زرزور -٥٢ سنه كدمات متفرقه بالجسم

