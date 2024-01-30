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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملفوفة فى استرتش.. ضبط دواجن مجهولة الهوية بـ بورسعيد

دواجن متبلة مجهولة
دواجن متبلة مجهولة فى بورسعيد

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية فى محافظة بورسعيد حملة مكبرة مشتركة فى إطار السعى الدائم لضبط الأسواق بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأسفرت الحملة التى شاركت فيها مباحث تموين بورسعيد و الطب البيطرى عن ضبط أحد محال الوجبات السريعة بدائرة حى الشرق بحوزته كمية من الدواجن المتبلة تم وضعها داخل أكياس بلاستيكية بيضاء ملفوفة بالإسترتش بدون أى بيانات تفيد المصدر - أسم المجزر - تاريخ الصلاحية والإنتاج - المواد الداخلة فى تركيبها ما يشكل خطراً على صحة المواطنين 

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لمخالفة أحكام القرار 107 لسنة 1994 والمواصفة القياسية 2613 وذلك لتداول منتجات ليس عليها تاريخ أنتاج ومخالفة القانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات.

كما حررت الحملة 6 محاضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية و4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين تثبت خلوهم من الأمراض.

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وشدد محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد على ضرورة مواصلة حملات المرور على المحال التجارية و المطاعم ومحال بيع الوجبات السريعة.

وحذر مدير تموين بورسعيد أصحاب المحال من عدم اتخاذ التدابير الصحيحة فى تخزين الأغذية حيث تتسبب الأطعمة غير المحفوظة بشكل سليم ولا تزال الوسيلة الأوسع انتشارًا للأمراض.

وأكد أن مديرية التموين ببورسعيد ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف الاشتراطات الصحية للمحافظة على صحة المواطنين .

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