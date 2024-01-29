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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على استمرار تطوير مستوى الأداء بمختلف الإدارات

محافظ بورسعيد يجتمع
محافظ بورسعيد يجتمع بالمعنيين

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا ،  لمتابعة سير العمل في  عدد من الإدارات بالديوان العام، في إطار المتابعة الدورية لمستوى العمل الإداري وسرعة إنجاز المهام في مختلف الإدارات، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة و الدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد و مديري الإدارات المختصة ( التخطيط العمراني _ الشئون القانونية _ إدارة التسكين)، و المستشار القانوني للمحافظة،  ورئيس حي الزهور.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور،  ٱخر مستجدات العمل في عدد من الموضوعات داخل إدارة التسكين و إدارة التخطيط العمراني و الشئون القانونية،  مشددا على التنسيق المستمر بين الجهات المختصة بما يضمن سرعة إنهاء العمل في بعض الملفات الهامة والحيوية.

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وشدد محافظ بورسعيد، على استمرار تطوير مستوى الأداء،  لتحقيق سرعة إنجاز الأعمال والدقة في تنفيذها ، والتعاون المثمر للاستمرار في إنجاز خطط التنمية،  مؤكدا تقديم كافة الدعم بما يحقق أفضل مناخ لبيئة العمل تكون دافع لمزيد من التطور والتنمية.

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