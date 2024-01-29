شمس ومطر.. طقس شتوى متقلب في بورسعيد لليوم الثالث.. شاهد

شهدت محافظة بورسعيد طقس شديدة البرودة والمطر اليوم فى استمرار لموجة الطقس المتقلب التى تشهدها المحافظة منذ عدة أيام بربوع احيائها .

وواصلت الأمطارهطولها لليوم الثالث على التوالي فى توفيتات مختلفة على مدار اليوم يتخللها ظهور للشمس فى بعض الأحيان و تواجد كثيف للسحب فى حين اخر .

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ،انتشار سيارات شفط وكسح مياه الأمطار والأطقم الفنية وفرق الأحياء الميدانية فور سقوط الأمطار للتعامل السريع مع آثار مياه الأمطار بالشوارع تزامنًا مع سقوط الأمطار ، ومتابعة التغيرات في الأحوال الجوية والتعامل السريع مع آثار التقلبات الناتجة عن الطقس.

شمس و مطر .. بورسعيد تشهد أجواء طقس شتوى متقلب لليوم الثالث 1000250199 1000250166 1000250178 1000250157 1000250202 1000250169 1000250205 1000250190 1000250181 1000250193 1000250160 1000250184 1000250196 1000250187 1000250154

وأشار المحافظ إلى أنه تم التعامل مع كميات المياه من جميع الأحياء فور تساقط الأمطار اليوم ،ولا يوجد تراكم لمياه الأمطار على مستوى المحافظة، نظرًا للاستعداد المبكر للشتاء وإقامة بالوعات الأمطار وتطهير مصارف المياه. مشيرًا إلى أن جميع الأحياء ومدينة بورفؤاد على أتم الاستعداد لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة المتوقعة خلال الفترة القادمة، ومعدات سحب وشفط المياه تنتشر فى كل الأحياء.

وأكد محافظ بورسعيد علي المتابعة اللحظية لحالة الطريق واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة خلال موسم الشتاء والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار، فضلًا عن متابعة مدى كفاءة المعدات المستخدمة في سحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها .