وزير التموين خلال زيارة بازار بورسعيد: ما تقدمه المحافظة لدعم السلع الأساسية غير مسبوق|شاهد

زار الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سوق بورسعيد الجديد "البازار"، حيث تفقدا معرض «مبادرة السلع المخفضة» داخل البازار، في إطار سعي محافظة بورسعيد لضبط الأسعار، رافقهما خلالها الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، ورئيس حي العرب فوزي الوالي، وذلك استكمالا لجولتهما الموسعة على عدد من المشروعات اليوم، السبت، وضمن جولتهما بمنطقة مجمع الأسواق « داون تاون» بحي العرب.

وتفقد الوزير والمحافظ، السلع الموجودة داخل معرض المبادرة، للتأكد من جودتها وصلاحيتها وعرضها بأسعار تلبي احتياجات المواطنين.

وقال المحافظ إن محافظة بورسعيد قامت بتنظيم مبادرة لعرض سلعتي الأرز، وزيت الطعام، وكذا اللحوم، بأسعار مخفضة في منافذ البيع المختلفة بكل من البازار الجديد بمدينة بورسعيد، ومجمع الأسواق، بمدينة بورفؤاد، ليكون سعر زجاجة الزيت 1 ك 55 جنيها، وسعر الأرز 1 ك 25 جنيها، وسعر عبوة السكر 27 جنيها.

وأضاف أن الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد يقوم بدعم المبادرة وشراء السلع من الزيت، والأرز، وتم تشكيل لجان رئيسية وأخرى فرعية، تهدف إلى تنظيم أسلوب عمل فرق تحصيل مستحقات الدولة لدى المواطنين، وبيان الإجراءات الواجب اتباعها أثناء تنفيذ أعمال المتابعة الميدانية والمالية للمبادرة.

كما استعرض المحافظ دور لجان الاستلام، في استلام الحصص المقررة يوميا من سلعتي الزيت والأرز وتسليمها لمنافذ البيع، وكذا دور لجان البيع، التي تختص بالبيع المباشر للمواطنين وتقسيم العمل على فترتين، الأولى من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية ظهرا، والثانية من الساعة السابعة مساء وحتى التاسعة مساء.

وأوضح أن لجان متابعة التوريد، تقوم بتوريد المبالغ المحصلة يومياً إلى الجهاز التنفيذي وحصر الكميات المتبقية من سلعتي الأرز والزيت بمنافذ البيع.

وشملت جولتهما أيضا تفقد «هايبر ماركت» داخل بازار بورسعيد الجديد، للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بأسعار تلبي احتياجات المواطنين.

وذكر محافظ بورسعيد أن الأسواق الحديثة تخدم جميع أحياء المحافظة، والشرق، والعرب، والمناخ، والضواحي، والزهور، ومدينة بورفؤاد، بإجمالي 23 سوقاً موزعة على جميع الأحياء، منها سوق السمك الجديد، وسوق بورسعيد الجديد "البازار"، والذي تم إنشاؤه على مساحة إجمالية 38219م2.

وأكد الدكتور على مصيلحي اهتمام الدولة بخطة إقامة أسواق حضارية حديثة بالمحافظات، ولا سيما بورسعيد لكونها ذات طبيعة تجارية، مشيراً إلى أن تلك الأسواق تتماشى مع التطورات التنموية والخدمية وتضع حداً للإشغالات، وتحقق المظهر الحضاري للمدن.