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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال زيارته لبورسعيد.. وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 4.2 شهر والسكر 5.4 شهر

وزير التموين يتفقد
وزير التموين يتفقد مصنع للارز ببورسعيد

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي مدة 4.2 شهر والزيت 5،3 شهر والسكر 5.4 شهر ، منوهاً بأنه تم إنتاج نحو 100 طن سكر من محصول القصب حتى الآن بالإضافة إلي الاستعداد لاستقبال محصول البنجر  بداية من منتصف مارس .

جاء ذلك خلال تفقد الوزير ، أعمال تنفيذ مشروع صوامع غرب ميناء بورسعيد المقامة علي مساحة 15 ألف متر مربع بطاقة تخزينية 100 الف طن، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين والمهندس كمال هاشم عبد الحميد رئيس الشركة العامة للصوامع.

وقال الوزير إن نسبة تنفيذ المشروع وصلت حتي الآن إلي 75٪ حيث تبلغ تكلفة المشروع 14 مليون دولار بتمويل من صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بالإضافة إلي تمويل ذاتي من الشركة العامة للصوامع بقيمة 350 مليون جنيه، مشيراً إلي أنه من المتوقع بدء التجارب التشغيلية للصومعة منتصف 2024.

وأوضح المصيلحي أن الصومعة تتضمن 8 خلايا معدنية، 4 منهم بقطر 32 متر بسعة 14 ألف طن، و4 أخري بقطر 27.5 متر سعة الخلية 11 الف طن، بالإضافة إلي 2 شفاط هوائي بطاقة 600 طن في الساعة للشفاط الواحد.

وزير التموين يتفقد مصنع للارز ببورسعيد

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كان الدكتور المصيلحي قد وضع حجر أساس إقامة صومعة غلال في رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد نهاية أكتوبر من عام 2022، في إطار المشروع القومى للصوامع لتقليل الهادر من الأقماح، حيث أنه قبل عام 2014، كان يتم تخزين القمح في شون ترابية بفاقد يتراوح من 10 إلى 15%، لذا  الهدف من التوسع في انشاء الصوامع هو تقليل الهادر و الحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى عام ونصف ،حيث تتم عملية التقليب والتبخير  بشكل مميكن ومتحكم فيها آليا، لافتا إلى أن إجمالي السعات التخزينية ارتفع ليبلغ حاليا 3.4 مليون طن.

وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان أعمال صوامع ميناء غرب

بطاقة تخزينية 100 ألف طن.. الغضبان يستقبل المصيلحي لتفقد صومعة ميناء غرب بورسعيد


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وأضاف المصيلحي أن المشروع سيوفر 50 فرصة عمل مباشرة ،بالإضافة إلى نحو 2000 فرصة اثناء انشاء المشروع، مؤكدا أن المشروع يأتي فى ضوء الحاجة الملحة لتشغيل ميناء بورسعيد فى عمليات التفريغ والتخزين، بالإضافة إلى ذلك تشغيل خطوط السكك الحديدية من بورسعيد إلى صوامع التخزين الداخلية.

وذكر الوزير أن الهدف من المشروع يتمثل فى زيادة الكثافة التخزينية فى الموانئ المصرية لاستقبال القمح المستورد ، وتقليل العبء عن موانئ دمياط والإسكندرية، وتقليص الوقت المستهلك فى توصيل القمح بين الميناء والصوامع الداخلية والمحافظات، وتقليل فترة انتظار البواخر المحملة بالقمح المستورد على رصيف الميناء، من 15 يوم عمل إلى 6 أيام عمل ،لافتا الى انه يتم سنويا استقبال 100مركب بواقع 10 مراكب شهريا ولا تستطيع أي ميناء تحمل هذا الحمولة.

وأوضح، أن الصومعة تتميز بالربط مع خطوط سكة حديد تساعد على نقل الأقماح داخل البلاد دون الحاجة إلى استخدام النقل البري مما سيعمل على توفير السيولة المرورية للمحافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة، وستعمل الصومعة على تخزين نحو 1.3 مليون طن بمعدل 13 دورة سنويا، بالإضافة إلي المساعدة في سرعة تفريغ الشحنات من السفن، حيث أنها ستخدم محافظات القناة وشرق الدلتا.

ولفت الوزير إلى أن مصر تستورد سنوياً مابين من 6 إلي 6 ملايين طن قمح عبر الموانئ ، موضحا أنه منذ عام 1984 لم يتم إنشاء أي صومعة في الموانئ.

بورسعيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين الشركة العامة للصوامع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صندوق أوبك للتنمية الدولية محافظ بورسعيد محافظات القناة محصول البنجر ميناء بورسعيد

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