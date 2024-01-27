عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطاقة تخزينية 100 ألف طن.. الغضبان يستقبل المصيلحي لتفقد صومعة ميناء غرب بورسعيد

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل وزير التموين

استقبل السبت اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  منذ لحظات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الموافق 27 من يناير الجاري ، لتفقد صومعة ميناء غرب بورسعيد وعدد من المشروعات .

 

جاء استقبال محافظ بورسعيد لوزير التموين وسط أجواء أوروبية مع تزامن هطول الأمطار بغزارة على ربوع المحافظة فى طقس شتوى .

هذا وقد أوشك العمل على الانتهاء بصومعة ميناء غرب بورسعيد، والتى تم تصميمها لتعمل بطاقه تخزينية 100 ألف طن، ومخصصة للاقماح المستوردة.
 كان وزير التموين وضع حجر الأساس لاقامة صومعة حبوب في رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد في نهاية أكتوبر من العام 2021، بسعة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن بتكلفة تبلغ 520 مليون جنيه ،منها 13.2مليون  يورو  قرض من صندوق أوبك لتنمية الدولية"أوفيد"، والباقي تمويلات ذاتية من الشركة العامة للصوامع بقيمة 276 مليون جنيه.

محافظ بورسعيد يلتقي وزير التموين

1000249045
1000249045
1000249046
1000249046
1000249043
1000249043
1000249042
1000249042
1000249047
1000249047

يأتي  بناء  هذه الصومعة  في إطار المشروع القومى للصوامع لتقليل الهادر من الأقماح، حيث أنه قبل  عام 2014،  كان يتم تخزين القمح في شون ترابية بفاقد يتراوح من 10 إلى 15%، لذا  الهدف من التوسع في انشاء الصوامع هو تقليل الهادر و الحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى عام ونصف ،حيث تتم عملية التقليب والتبخير  بشكل مميكن ومتحكم فيها آليا،لافتا إلى أن إجمالي السعات التخزينية ارتفع ليبلغ حاليا 3.4 مليون طن.
 

100 ألف طن حبوب.. وزير التموين يتفقد صومعة ميناء غرب بورسعيد غداً

أجواء أوروبية.. أهالي بورسعيد يستمتعون بإجازة نصف العام وسط الأمطار|شاهد

وتستغرق فترة تنفيذ الصومعة  18 شهرا وسيوفرالمشروع 50 فرصة عمل مباشرة ،بالإضافة إلى نحو 2000 فرصة اثناء انشاء المشروع

الجدير بالذكر ان المشروع جاء فى ضوء الحاجة الملحة لتشغيل ميناء بورسعيد فى عمليات التفريغ والتخزين، بالإضافة إلى ذلك تشغيل خطوط السكك الحديدية من بورسعيد إلى صوامع التخزين الداخلية، و أن الهدف من المشروع يتمثل فى زيادة الكثافة التخزينية فى الموانئ المصرية لاستقبال القمح المستورد ، وتقليل العبء عن موانئ دمياط والإسكندرية، وتقليص الوقت المستهلك فى توصيل القمح بين الميناء والصوامع الداخلية والمحافظات، وتقليل فترة انتظار البواخر المحملة بالقمح المستورد على رصيف الميناء،من 15 يوم عمل إلى 6 أيام عمل ،لافتا الى انه يتم سنويا استقبال 100مركب بواقع 10 مراكب شهريا ولا تستطيع أي ميناء تحمل هذا الحمولة.
 

وتتميز الصومعة تتميز بأنها مربوطة بسكة حديد تساعد على نقل الأقماح داخل البلاد دون الحاجة إلى استخدام النقل البري مما سيعمل على توفير السيولة المرورية للمحافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة، وستعمل الصومعة على تخزين نحو 1.3 مليون طن بمعدل 13 دورة سنويا.

 

 

بورسعيد التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المشروع القومي للصوامع عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي المصيلحي وزير التموين محافظ بورسعيد ميناء غرب بورسعيد ميناء بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

موضوعات متعلقة

100 ألف طن حبوب.. وزير التموين يتفقد صومعة ميناء غرب بورسعيد غداً

خلال اعتماد نتيجة الإعدادية.. محافظ بورسعيد: ابعدوا عن تجار العلم| شاهد

محافظ بورسعيد لـ صدى البلد: المواطن لمس تغييرا جذريا في الخدمات الصحية

رئيس الرعاية الصحية لصدى البلد: تقديم 400 ألف خدمة بمجمع الشفاء ببورسعيد

أجواء أوروبية.. أهالي بورسعيد يستمتعون بإجازة نصف العام وسط الأمطار|شاهد

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

بنسبة نجاح 75%.. محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الفصل الأول للشهادة الإعدادية

تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لمنتسبي الغرفة التجارية ببورسعيد

ترشيحاتنا

لإنهاء مهمة التحالف الدولي.. انطلاق الجولة الأولى للحوار بين العراق وأمريكا

اليوم .. بدء إجازة الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الجامعات الحكومية

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو .. نزل التردد واتفرج مجانا

بعد رحيل كلوب| هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟.. ومفاجأة في فبراير

استدامة أزمة اللاجئين.. إسرائيل تشيد بقرار أمريكا وقف تمويل الأونروا

في حجم حبة الأرز.. فريق مصري يبتكر روبوت لعلاج الجلطات القلبية|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر والكونغو| تفاصيل

سابني قبل الفرح... صور وضعت ميريهان حسين في مأزق|شاهد

طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع| بمذاق لا يقاوم

مقطع فيديو تنفطر له القلوب لطفل فلسطيني يحاول تدفئة نفسه|شاهد

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ