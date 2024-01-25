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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أجواء أوروبية.. أهالي بورسعيد يستمتعون بإجازة نصف العام وسط الأمطار|شاهد

أجواء شتوية تضرب
أجواء شتوية تضرب بورسعيد

بدأ أهالي محافظة بورسعيد إجازة عطلة نصف العام اليوم الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ وسط أجواء أوربية  عقب انهمار الأمطار على أحياء المحافظة بشكل مفاجئ بعد أن غطت السحب السماء وغابت الشمس التي كانت تسمع فى سماء المحافظة. 

وهرع أهالي بورسعيد  بأبنائهم للاحتماء من مياه الأمطار تحت المظلات وباكيات العمارات السكنية ومظلات الكافيهات والمحلات التجارية وسط سعادة من الصغار بطول الأمطار.

وواصل بعض الشباب و الفتيات متوسطي الأعمار شراء احتياجاتهم من عربات المأكولات والمشروبات المنتشرة بعدد من المناطق السياحية و الحدائق و المتنزهات غير مبالين لتساقط الأمطار.  

وبات المظهر فى شوارع بورسعيد اشبه بأجواء المدن الأوربية وسط إصرار من الجميع الاستمتاع بإجازة نصف العام فى ظل الأجواء الشتوية الممطرة.

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ومن جانبها رفعت محافظة بورسعيد بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ الباسلة حالة الاستعداد و الطوارئ لرفع أي تراكمات للمياه بالشوارع الرئيسية والتجمعات السكنية بمختلف الأحياء. 

ونزلت سيارات الفاكيوم التابعة لشركة القناة لمياه الشرب و الصرف الصحي الي عدة مناطق بالمحافظة بناء على تعليمات اللواء عصمت عبد الحميد رئيس الشركة بقطاع القناة لشفط أي تجمعات مياه فيما انتشرت العناصر الفنية بمحلات الصرف الصحي لمتابعة عملها تحسبا لأي طوارئ قد تعيق عمليات الصرف.

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