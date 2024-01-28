التفاصيل الكاملة لاجتماع وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد | صور

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اليوم، الأحد، عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بحضور المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس ادارة شركة وادي النيل، وعدد من استشاري وزارة الشباب والرياضة، لبحث تطور الأعمال إنشاء ستاد النادي المصري بمحافظة بورسعيد.

وتناول الاجتماع، أهم ملامح البناء والمرحلة الحالية ومطابقتها للمعايير الدولية، واستعرض استشاري وزارة الشباب والرياضة، كافة نتائج الاختبارات الفنية للتأكد من أصول الصانعة والالتزام بالأكواد الفنية.

ناقش اللقاء الخطوات التنفيذية المتعلقة بالانتهاء من إنشاء الاستاد ، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء الاستاد وفق أحدث نماذج التطوير، ومتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية حتى الوقت الحالي.

واطلع وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد على معدلات التنفيذ في المشروع التي تجرى بصورة طيبة للغاية، كما تابعا سير العمل بالمشروع مع الشركة المنفذة التي تضع كل خبراتها وامكانياتها تحت تصرف المشروع والذي يجئ بناءه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

وزير الشباب ووالرياضة ومحافظ بورسعيد يبحثا توقف أعمال المصري 1000249948 1000249957 1000249969 1000249966 1000249954 1000249951 1000249963 1000249960 1000249972

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية إنجاز الأعمال ضمن البرنامج التنفيذي الموضوع.

ووجه وزير الرياضة الشكر لمحافظ بورسعيد علي متابعته المستمرة لمراحل انشاء الاستاد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من إنشائه في اقرب وقت.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة لخطوات البناء بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي علي موافقته علي بناء ستاد بورسعيد والتي يأتي ضمن خطوات التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات.