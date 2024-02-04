رانيا يوسف تقدم دور راقصة في مسلسل جريمة منتصف الليل

تواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها في مسلسل "جريمة منتصف الليل"، وتجسد شخصية الراقصة "ريري".

ويشارك في بطولة مسلسل "جريمة منتصف الليل" أحمد عبد العزيز، صلاح عبد الله، وميار الغيطي، وتقوم رانيا يوسف بدور والدة الطالبة "ميسون" التي تجسدها ميار الغيطي.

وتظهر رانيا يوسف خلال الأحداث في مشاهد تقدم وصلات رقص وترتدي بدل الرقص المناسبة للدور.

وأكد مخرج العمل عصام شعبان، أن المتبقي فقط 9 أيام تصوير، وبعدها تبدأ عمليات المونتاج والميكساج والألوان، مشيرا أن العمل ملئ بلوبمواقع التصوير الحيه، وهو ما يعطي صورة واقعية للأحداث عند عرضها على الشاشة، خلال شهر رمضان المقبل.

رانيا يوسف

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة رانيا يوسف، أحمد عبد العزيز، صلاح عبد الله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، ميار الغيطي، إلهام عبد البديع، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، وملك قورة.

كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كلا من، ليلي سلمان، علي السبع، ونوف العبد الله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج "a-a one shot" للمنتج علاء الزير، في أولى تجاربه الإنتاجية بالدراما، بعدما قدم مجموعة من الأفلام لشاشة السينما.

رانيا يوسف

رانيا يوسف

رانيا يوسف

رانيا يوسف

رانيا يوسف

رانيا يوسف