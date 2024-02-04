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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد صورها الجريئة.. إطلالات نادين الراسي المثيرة للجدل.. شاهد

نادين الراسى
نادين الراسى

أثارت الفنانة نادين الراسى حالة من الجدل بسبب نشرها عدد من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام والتى هاجمها فيها متابعها بسبب إطلالتها الجريئة. 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز العلومات عن نادين الراسى و20 صورة لها أثارت الجدل. 

1- بدأت نادين الراسى حياتها المهنية من خلال عروض الأزياء.

2- لفتت نادين الراسى أنظار المخرجين، مما دفعها للاستعانة بها كـ"موديل" في الفيديو كليب، ولعل أبرز مشاركاتها كانت في أغنية "عشقتك" للفنان فضل شاكر، وكليب "أرجوك" للفنان وائل جسار.

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3- اتجهت نادين الراسى إلى مجال التمثيل بعد ذلك من خلال مسلسل "الباشوات " وتوالت أعمالها الفنية .

4- تزوجت نادين الراسى مرتين، الأولى من " حاتم حدشيتي " وأنجبت منه ابنها مارك، وكانت الزيجة الثانية من جيسكار أبي نادر وأنجبت منه ولدين  "مارسيل" و"كارل"، ثم انفصلت عنه.

5- قدمت نادين الراسى 3 أعمال في السينما، فقط أبرزهم غلطة عمرى.

6- فازت نادين الراسى بالعديد من الجوائز فى لبنان، أبرزها "الموركس دور" لـ3 سنوات.

7- حل نادين الراسي ضيقة على الإعلامية راغدة شلهوب فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها زمن وتحدثت خلال الحلقة عن شقيقها الراحل والذى وافته المنية إثر حادث سير مروع، وانهارت نادين الراسي بالبكاء بعد مشاهدتها صورة لشقيقها، مؤكدة على أنه توفي وهو راضي عنها وأكدت خلال الحلقة أن جورج الراسي شقيقها فى مكان أفضل اليوم، مشيرة أن جنازته كانت جنازة مهيبة وقام بالصلاة عليه عدد كبير جدا من كل الأديان.

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حقيقة-وفاة-نادين-الراسي-كاملة-9
حقيقة-وفاة-نادين-الراسي-كاملة-9
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