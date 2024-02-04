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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول ظهور لـ منير مكرم بعد وفاة والده.. صور

منير مكرم
منير مكرم

حرص الفنان منير مكرم على حضور احتفالية نقابة المهن التمثيلية بليلة فى حب رسول الله والذى قام بإحيائها الشيخ ياسين التهامى ليسجل الظهور الأول له بعد وفاة والده.

 

استقبل الفنان منير مكرم، واجب العزاء في والده، مساء اليوم، في كنسية مارجرجس في شبرا، بحضور عدد من نجوم الفن.

 

وشهد عزاء والد منير مكرم، حضور عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

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وفاة والد منير مكرم

وأقيم الخميس 25 يناير، قداس صلاة جنازة والد الفنان منير مكرم، وذلك بعدما أعلن وفاة والده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب منير مكرم “توفي والدي مكرم.. الدوام لله”.

منير مكرم 

يذكر أن الفنان منير مكرم، قال إن الفن مهنة صعبة وليس لها أمان، وأن بدايات الفن معروفة، وأيضا النهايات، وأن النهايات قد ترجع إلى البدايات، فليس هناك شيء ثابت في الفن، قائلا: "لو دامت لغيرك؛ مكنتش هتجيلك، فيجب الاحتراس في هذه المهنة".

وأكد منير مكرم، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لم يندم على شيء في حياته، ولكنه كان يتمني أن يلتحق بمعهد التمثيل، مشيرا إلى أن التحاقه بالمعهد كان يضيف له الكثير.

منير مكرم
منير مكرم
منير مكرم الفنان منير مكرم الشيخ ياسين التهامي نقابة المهن التمثيلية وفاة والد منير مكرم

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