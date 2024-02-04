عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكرى رحيل مجدي وهبة.. اتهم بقضية مخدرات والفن غير مجرى حياته

مجدى وهبة
مجدى وهبة

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان مجدى وهبة الذى برع فى تقديم أدوار الشر، واستطاع أن يحفر لنفسه تاريخا كبيرا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصري.

واسمه الكامل مجدي متولي وهبة محمد، من مواليد محافظة بني سويف وقالت ابنته منال مجدي وهبة، إن الفنان أحمد زكي كان صديق عمر والدها كما قالت عن الفنان محمود عبدالعزيز إنه كان يأكل البصارة في بيتهم، والفنانون حسين فهمي ومحمود ياسين ونور الشريف كانوا من أصدقاء والدها الراحل المقربين.

إيرادات الأفلام.. نور النبوي يتفوق على منى زكي.. وبيومى فؤاد الأخير

فشل في تحقيق مليون جنيه.. سحب فيلم ليه تعيشها لوحدك لشريف منير

إيرادات الأفلام.. نور النبوي ينتصر على الجميع وشريف منير مهدد بالسحب

صابرين : أقدم أم عصام عمر بمشاعر واحاسيس مختلفة بمسار إجبارى

مجدى وهبة 

تزوج مجدى وهبة من ابنة عم ملكة مصر السابقة الملكة ناريمان، وأنجب منها ابنته الوحيدة منال.

كان يمارس مجدى وهبة رياضة الملاكمة في بداياته، لكن أستاذه نبيل اﻷلفي طلب منه أن يوجه طاقته للفن، فتخلى عن اللعبة وقالت منال مجدي وهبة، في لقاء تلفزيوني في برنامج "الراجل دا أبويا"، إن والدها تعرض لشائعات كثيرة قبل وبعد وفاته، مشيرةً إلى أن قيادة سياسية كبيرة زجت به إلى السجن في قضية مخدرات، قبل أن يبرأه القضاء وصرحت شقيقته فريدة وهبة، في برنامج "لقاء الذكريات"، قائلةً: "أخي تعرض لظلم شديد من الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة بسبب شائعات غير صحيحة، وإنه كان مريضًا بالقلب، وهو أمر لم يعلمه حتى أقرب الناس إليه لخوفه أن يبتعد عنه المنتجون لأن أدواره كلها تعتمد على الحركة".

سافر مجدي وهبة إلى الغردقة لحضور حفل زفاف الفنانة شيريهان، وأصيب بأزمة قلبية في 4 فبراير 1990، توفي على إثرها.

الفنان مجدي وهبة الفنان أحمد زكي مجدى وهبه ذكرى رحيل مجدى وهبة أفلام مجدى وهبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

موضوعات متعلقة

فشل في تحقيق مليون جنيه.. سحب فيلم ليه تعيشها لوحدك لشريف منير

يحيى خليل يقدم حفلا موسيقيا بدار الأوبرا 20 فبراير

أخبار الفن| نانسي عجرم تغني للسعودية.. هوية شبيهة أنغام

مصطفى كامل: لابد من محاسبة كل مسيء لنقابة المهن الموسيقية

كأنهما توأم .. تعرف على شبيهة أنغام بعد ظهورهما معا

طرح تذاكر حفل أصالة وأحمد سعد بمهرجان فبراير الكويت الليلة

نجوى كرم تتصدر تريند قطر بحفلها في المسرح المكشوف كتارا

عال.. مطرف المطرف يشعل حماس جمهوره بمهرجان فبراير الكويت

ترشيحاتنا

دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

تعرف على أسعار الذهب اليوم.. وهذه هي قيمة عيار 21

التدخين وتلوث الهواء أبرزها.. 5 أسباب تزيد الإصابة بمرض السرطان| تعرف عليها

طارق سليمان: الرطوبة ساهمت في زيادة إصابات لاعبي منتخب مصر

«الوزراء» يستعرض مجالات استخدام تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس وأبرز المزايا

القيعي: سنبحث عن حارس مرمى حتى آخر لحظة في القيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر من مرض تصاب به النساء بعد الظهر

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

سعر خرافي.. هيفاء وهبي تظهر بملابس مثيرة| شاهد

عمرها 285 سنة.. بيع "ليمونة ناشفة" مقابل مبلغ خيالي| لن تصدق

فيديو

الطبيعة تتغير.. ناسا تعلن عن تقلص حجم القمر وزلزال عنيف قريبا

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ