في ذكرى رحيل مجدي وهبة.. اتهم بقضية مخدرات والفن غير مجرى حياته

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان مجدى وهبة الذى برع فى تقديم أدوار الشر، واستطاع أن يحفر لنفسه تاريخا كبيرا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصري.

واسمه الكامل مجدي متولي وهبة محمد، من مواليد محافظة بني سويف وقالت ابنته منال مجدي وهبة، إن الفنان أحمد زكي كان صديق عمر والدها كما قالت عن الفنان محمود عبدالعزيز إنه كان يأكل البصارة في بيتهم، والفنانون حسين فهمي ومحمود ياسين ونور الشريف كانوا من أصدقاء والدها الراحل المقربين.

مجدى وهبة

تزوج مجدى وهبة من ابنة عم ملكة مصر السابقة الملكة ناريمان، وأنجب منها ابنته الوحيدة منال.

كان يمارس مجدى وهبة رياضة الملاكمة في بداياته، لكن أستاذه نبيل اﻷلفي طلب منه أن يوجه طاقته للفن، فتخلى عن اللعبة وقالت منال مجدي وهبة، في لقاء تلفزيوني في برنامج "الراجل دا أبويا"، إن والدها تعرض لشائعات كثيرة قبل وبعد وفاته، مشيرةً إلى أن قيادة سياسية كبيرة زجت به إلى السجن في قضية مخدرات، قبل أن يبرأه القضاء وصرحت شقيقته فريدة وهبة، في برنامج "لقاء الذكريات"، قائلةً: "أخي تعرض لظلم شديد من الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة بسبب شائعات غير صحيحة، وإنه كان مريضًا بالقلب، وهو أمر لم يعلمه حتى أقرب الناس إليه لخوفه أن يبتعد عنه المنتجون لأن أدواره كلها تعتمد على الحركة".

سافر مجدي وهبة إلى الغردقة لحضور حفل زفاف الفنانة شيريهان، وأصيب بأزمة قلبية في 4 فبراير 1990، توفي على إثرها.