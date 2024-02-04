عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. إزالة 119 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الموجة 22

صدى البلد

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،انتظام سير  العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 22  لإزالة التعديات ، في بداية أسبوعها الثاني ، والتي كانت قد انطلقت السبت قبل الماضي  ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف 

 جاء ذلك  خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي  يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، وتضمن الإشارة  إلى أنه تم أمس إزالة 13 حالة تهد ، ليصل  إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، إلى 119حالة تعد (84 على أراضي أملاك الدولة + 35على أرض زراعية خاصة ) وذلك في الفترة من السبت  27 يناير الماضي وحتى السبت 3 فبراير الجاري  

رئيس جامعة بني سويف: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمركز التعلم المدمج

جامعة بني سويف الأهلية تنظم اليوم العلمي لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير،فبراير،مارس، أبريل، وبدأت بالمرحلة الأولى التي تنتهي في 16 فبراير الجاري، ،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبرايرإلى 15 مارس،على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل  2024

إزالة التعديات ء هيئة التدريس الدكتورمحمد هاني غنيم التعديات على أملاك الدولة التعدى على أملاك الدولة أمتحانات الفصل الدراسي الموجة الـ 22 الموجه الـ 22 لإزالة التعديات اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة توجيهات القيادة السياسية تعديات على املاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

الدولار يواصل السقوط| يخسر 15 جنيها خلال يومين.. وهذه قيمته في البنوك

موضوعات متعلقة

بنسبة نجاح 73.6% .. محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

بعد إدارجهم على النشرة الحمراء.. محاكمة 37 متهمًا بـ«خلية التجمع».. غدًا

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل نار أسعار الدواجن

زلزال قوي في أسعار الذهب.. وتراجع كبير لعيار 24

عودة الدراسة رسميا بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة في هذا الموعد

الدولار يواصل السقوط| يخسر 15 جنيها خلال يومين.. وهذه قيمته في البنوك

3 ملايين دولار.. عرض مغر لـ محمد عبد المنعم.. والأهلي يحسم قراره


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال ناعمة.. درة تستعرض جمالها

الجمهور يتزاحم على أحمد العوضى فى شارع المعز بسبب حق عرب.. صور

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

خلي بالك.. سبب غير متوقع لزيادة انتشار الفيروسات

فيديو

نجا من الموت بأعجوبة.. مقطع فيديو لـ"شاب محظوظ" قفز من الطابق الـ15

أمطار ودرجة حرارة أقل من صفر.. حالة طقس اليوم وتحذير من البرودة

ماذا فعل؟.. قصة الطفل الفلسطيني الملقب بـ نيوتن غزة

باللهجة العراقية.. ديانا حداد تطلق أغنية كل الهلا |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ