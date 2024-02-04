عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف الأهلية تنظم اليوم العلمي لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس

صدى البلد

 نظم القطاع الطبي بجامعة بني سويف الأهلية فعاليات اليوم العلمي " The art of effective teaching " فن التدريس الفعال لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس، وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي، والدكتورة نرمين حسن عميد القطاع الطبي بالجامعة الأهلية،  حيث شملت الفعاليات القاء محاضرات توعوية عن " أسرار المقدم الجيد" والتي قدمتها الدكتورة مروة فتحي، ومحاضرة أخري عن" طرق التعامل مع الطالب بشكل فعال" والتي قدمها الدكتور محمد مدحت، عضوي هيئة التدريس بكلية الطب البشري.

بنسبة نجاح 73.6% .. محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ بني سويف يتابع تدريب معلمات التعليم المجتمعي على مهارات التدريس متعدد المستويات


وأكد الدكتور منصور حسن، أن اليوم العلمي استهدف تدريب جميع  أعضاء هيئة التدريس بالقطاع الطبي بالجامعة الأهلية والذي يضم "كليات الطب البشري، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والتمريض، عبر تقنية الفيديو كونفرنس "أون لاين"، بهدف تنمية قدراتهم وزيادة مهارات التدريس والتواصل الفعال مع الطلاب، لخلق بيئة تعليمية وبحثية ناجحة.

بني سويف الأهلية بني سويف جامعة بنى سويف جامعة بني سويف الأهلية رئيس جامعة بني سويف الأهلية رئيس جامعه بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

موضوعات متعلقة

معهد التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية في بني سويف.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير خارجية فرنسا: نرفض تهجير سكان غزة والوضع مأساوي والاحتياجات ملحة

البنوك تراجع أسعار الفائدة.. وهذه أعلى 3 شهادات

بطاقتك في دقائق.. نشر 4 سيارات «أحوال إكسبريس» بالقاهرة والجيزة| صور

نرفض التهجير وحل الدولتين الأهم| شكري: مصر تسعى لتجنب التصعيد في المنطقة

الزراعة: تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عن طريق زيادة الصادرات الزراعية

القصير يستعرض أمام مجلس الشيوخ إنجازات قطاع الزراعة خلال العشر سنوات الماضية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تقدم دور راقصة في مسلسل جريمة منتصف الليل

الحزن يسيطر على تارا عماد في جنازة والدتها .. ونجوم الفن يدعمونها

بعد صورها الجريئة.. إطلالات نادين الراسي المثيرة للجدل.. شاهد

يسرا وأحمد داود وسلمى أبوضيف يشاركون في تشييع جنازة والدة تارا عماد

فيديو

مقطع فيديو لأردني قطع 3000 كيلو متر لأداء العمرة.. لن تتوقع كيف

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

الطبيعة تتغير.. ناسا تعلن عن تقلص حجم القمر وزلزال عنيف قريبا

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ