بنسبة نجاح 73.6% .. محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اليوم،نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 73.69 % لطلبة النظامي و33.6 % للمنازل، حيث تقدم للامتحان 56 ألف و 721 للنظامي حضر منهم 56 ألف و 234 طالباً للنظامي، وتقدم لامتحان المنازل828 حضر منهم 744 طالباً ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 79.7 % ، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 75 % ، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 89.7% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.



وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جانبه أوضح الأستاذ محمد عبد التواب وكيل الوزارة أن إدارة تعليم الواسطى جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 76.70 % ، ثم إدارة بني سويف في المركز الثاني بنسبة 78.04 % ، وإدارة الفشن في المركز الثالث بنسبة 66.03 % ، و في المركز الرابع ناصربنسبة نجاح 76.69 % ، تلتها إدارة تعليم اهناسيا بنسبة 67.54 % ، فإدارة ببا بنسبة 77.84 % ، وإدارة تعليم سمسطا في المركز السابع بنسبة 59.03 %

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2024/2023 ، جرى عقدها في الفترة من 17 إلي 24 يناير الماضي ، حيث تقدم للامتحانات أكثر من 59ألف طالياً وطالبة تم توزيعهم على 309 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.