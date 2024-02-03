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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع تدريب معلمات التعليم المجتمعي على مهارات التدريس متعدد المستويات

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  مع مسؤولى التعليم سير البرنامج التدريبي الذي تنظمه المديرية في مجال تطوير ودعم التعليم المجتمعي، بالتعاون مع بين وزارة التربية والتعليم وهيئة إنقاذ الطفولة ضمن فعاليات مشروع "قرية متعلمة" ، والذي يستهدف تعزيز مهارات التدريس متعدد المستويات لمدارس التعليم المجتمعي.


جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده وكيل الوزارة الأستاذ محمد عبد التواب، وتضمن الإشارة إلى  تفقده " اليوم" لسير العمل في البرنامج التدريبي خلال زيارته لمركز ناصر، وفي حضور الدكتورة نبيلة فتحي مدير إدارة تعليم  ناصر ، الأستاذة إيمان فتحي مدير إدارة التعليم المجتمعي

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وخلال متابعته لجانب من التدريب الذي يعقد بقاعات إدارة التعليم ، أشار وكيل الوزارة إلى أن الهدف من التدريب رفع كفاءة معلمات التعليم المجتمعي في التعامل مع منظومة التعليم الجديدة والتعرف على استراتيجيات التدريس الحديثة، مؤكداً أهمية البرنامج الذي يتم تنفذه بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية لتحسين وتطوير مدارس التعليم المجتمعي،ومثمناً الجهود المبذولة من هيئة إنقاذ الطفولة والجهات الداعمة ودورها في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير الدعم والمساندة اللازمة لمدارس التعليم المجتمعي

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