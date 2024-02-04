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رئيس التحرير
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محافظات

كبار العلماء: متسابقو «بورسعيد الدولية» يتنافسون في حفظ القرآن بقراءة كاملة| صور

مسابقة بورسعيد الدولية
مسابقة بورسعيد الدولية للقرٱن

تستكمل اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، منافسات المتسابقين على المراكز الأولى، وذلك في فروع المسابقة الأربع، وهم: حفظ القرآن، الأصوات الحسنة في القرآن، الابتهال الديني، حفظ القرآن للأطفال، وجرت إضافة فرع خامس لحفظ القرآن لأبناء بورسعيد.

واختبرت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي نائب شيخ عموم المقارئ المصرية، والشيخ محمد فتح الله بيبرس قارئ الاذاعة والتلفزيون، والدكتور حسام صقر المنشد والملحن بدار الأوبرا المصرية، 24 متسابقا تمكنوا من الفوز بالمراحل الأولى للمسابقة، وذلك في حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة بروايات مختلفة.

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وتقيِم اللجنة، المتنافسون من الجنسيات المختلفة، على أن يتأهل منهم 12 متسابقا للتصفيات النهائية، ويفوز من بينهم 3 متسابقين بجائزة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم بالروايات المختلفة، ويتم تكريمهم في حفل كبير بحضور وزراء ومسئولين وكبار رجال الدولة يوم 6 فبراير الجاري.

مسابقة بورسعيد الدولية للقرٱن

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يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تحمل في دورتها السابعة هذا العام أسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة ودعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وإشراف وإدارة الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام، وقد بدأت فاعلياتها من 2 وتستمر حتي 6 فبراير.

بورسعيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد شيخ عموم المقارئ المصرية عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

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