الصحف الإماراتية اليوم | بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط للضغط للهدنة في حرب غزة .. المجاعة تهدد ملايين السودانيين

نقص الطعام والوقود والأدوية يهدد بكارثة إنسانية في خان يونس

الأردن وفرنسا يشددان على رفض تهجير الفلسطينيين داخل وخارج أرضهم

تحطم مروحية روسية وعلى متنها 3 أشخاص

بعد مقتل فرنسيين في أوكرانيا .. باريس تعتزم استدعاء سفير روسيا لديها

كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة البيان إن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات الذي تصدره مجموعة «ستاندرد آند بورز جلوبال» رصد حدوث توسع قوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات، مع ارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في النشاط التجاري، خلال يناير 2024.



وساعدت قوة الطلب وزيادة أعداد العملاء والنشاط الترويجي على تحسن ظروف الأعمال، وإن صاحب ذلك انخفاضٌ في معدل نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر. وعلى نحو مماثل، تباطأ معدل خلق فرص العمل في شهر يناير، في حين أدى ارتفاع مخاطر سلاسل التوريد إلى زيادةٍ أسرع في تكاليف مستلزمات الإنتاج للشركات.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الاتحاد إن فعاليات معرض الدفاع العالمي 2024 انطلقت، أمس، في نسخته الثانية وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى 8 فبراير الجاري، بحضور وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من عدد من الدول.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن المعرض يشهد مشاركة أكثر من 773 جهة عارضة تمثل أكثر من 75 دولة، إضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية، وكبرى الشركات المحلية والعالمية في قطاع صناعة الدفاع والأمن، ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية.

ذكرت صحيفة البيان انه بعد أكثر من 10 أشهر من الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كشفت تقارير أممية عن وفاة أشخاص بسبب «الجوع»، بينما يتبادل مسؤولون ومختصون الاتهامات حول المتسبب في ذلك، وسط مخاوف من انجرار السودان إلى مأساة غير مسبوقة.

في بيان صدر يوم الجمعة الماضي، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة لـ«الأمم المتحدة»، إنها تلقت تقارير عن وفاة أشخاص بسبب الجوع في السودان، حيث يعيق القتال توزيع المساعدات والإمدادات الغذائية على الأشخاص الأكثر جوعاً.



ويعاني ما يقرب من 18 مليون شخص في أنحاء السودان الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، من «الجوع الحاد»، كما يواجه أكثر من خمسة ملايين شخص مستويات طارئة من الجوع في المناطق الأكثر تضرراً من الصراع.



ويعاني حوالي 3.6 ملايين طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد، وفق برنامج الأغذية العالمي بالسودان.



كما أوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، التقى في عمان الأحد، وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، في اجتماع بحث جهود التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، وضمان حماية المدنيين واستمرار الجهود المشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية المستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الصفدي تحذيره من أن خطر توسع الحرب يزداد مع كل يوم يستمر فيه العدوان على غزة، مشددا على ضرورة الشروع في تحرك دولي فوري وفاعل لوقفها وما تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.



أشارت صحيفة الاتحاد إلى تصاعد التحذيرات من حدوث كارثة إنسانية في مدينة خان يونس جراء نقص الطعام والوقود والمواد الطبية والأدوية في المستشفيات وانعدام الاحتياجات الرئيسة لبعض الفئات من المرضى، جاء ذلك فيما تتفاقم أزمة الجوع والمأساة الإنسانية في باقي أنحاء القطاع في ظل استمرار الهجمات والحصار.

وحذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أمس، من كارثة إنسانية في «مستشفى الأمل» بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيان صحفي، إن «مخزون الطعام للنازحين قد نفد وكمية الوقود المتوافرة تكفي لمدة أسبوع واحد فقط لتشغيل المستشفى ما ينذر بكارثة إنسانية».

وأضافت أن «بعض المستهلكات الطبية والأدوية وصلت إلى الرصيد الصفري ومجموعة كبيرة قلت كأدوية الأمراض المزمنة، وذلك تزامنا مع انعدام الاحتياجات الرئيسة لبعض الفئات الخاصة كحليب وحفاضات الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة».

وفي سياق متصل، حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من أن سكان قطاع غزة «يموتون أمام أعين العالم في كارثة فريدة من نوعها».



وأشارت «الأونروا»، في تغريدة على حسابها عبر منصة «إكس»، إلى أزمة الجوع والمأساة الإنسانية اللتين تتفاقمان يوماً بعد يوم بقطاع غزة، في ظل الهجمات المستمرة والحصار. وقالت: «كارثة غير مسبوقة تحدث أمام أعيننا في غزة»، مشددةً على أن «الناس يموتون أمام أعين العالم».



وأفادت البيان بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، توجه الأحد في جولة جديدة في الشرق الأوسط، حيث يسعى للدفع بمقترح هدنة في الحرب الإسرائيلية في غزة مقابل إفراج حركة حماس عن رهائن.

وتأتي جولة بلينكن الخامسة إلى المنطقة منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، بعد أيام من تنفيذ الولايات المتحدة ضربات انتقامية ضد فصائل مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، وهو أحدث تصعيد للنزاع الذي سعى الرئيس جو بايدن في البداية إلى تجنبه.



كما تأتي في وقت تظهر فيه إدارة بايدن تدريجيا المزيد من الإحباط تجاه إسرائيل، مع فرض عقوبات الخميس على مستوطنين متطرفين، رغم عدم دعم واشنطن الدعوات الدولية لإسرائيل لإنهاء حملتها العسكرية الدامية.

دوليا، ذكرت صحيفة البيان أن وزارة الخارجية الروسية قولها الاثنين، إن الوزارة ستستدعي السفيرة الإسرائيلية سيمونا هالبرين بسبب «تصريحات غير مقبولة» أدلت بها في مقابلة.

وذكرت الوزارة أن هالبرين حرفت موقف السياسة الخارجية الروسية في المقابلة التي أجرتها معها صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية ونُشرت الأحد.



أفادت صحيفة الخليج بإعلان وزارة الطوارئ الروسية الاثنين، إن طائرة هليكوبتر من طراز مي-8 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية تحطمت في بحيرة في منطقة كاريليا بشمال البلاد وعلى متنها طاقم من ثلاثة أفراد، مضيفة أن البحث جارٍ تحت الماء.

وأوضحت الوزارة على تطبيق تيليجرام، أن الطائرة كانت في مهمة تدريبية ويقودها طاقم متمرس.

وتم العثور على حطام الطائرة الهليكوبتر التي اختفت من على شاشات الرادار في وقت متأخر الأحد على بعد 11 كيلومتراً من شاطئ بحيرة أونيجا ثاني أكبر بحيرة في أوروبا في كاريليا وعلى عمق 50 متراً.



كما أفادت الصحيفة بأن مصدر دبلوماسي فرنسي، كشف أن فرنسا تعتزم استدعاء السفير الروسي الاثنين بعد مقتل فرنسيين يعملان في مجال الإغاثة في أعقاب ضربة روسية في أوكرانيا الأسبوع الماضي وعلى خلفية ما تصفه باريس بأنه تصعيد في حملة التشهير الروسية التي تستهدفها.

وقُتل متطوعان فرنسيان وأصيب ثلاثة في هجوم روسي بطائرة مسيرة بمنطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا في الأول من فبراير، فيما وصفه وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه بأنه عمل «همجي».

وقال المصدر الدبلوماسي، إن فرنسا ستكرر إدانتها للضربات الروسية، وأضاف أنها «ستدين التصعيد في حملة التشهير التي تستهدفها».



أشارت صحيفة الاتحاد إلى تعرض ولاية كاليفورنيا الأمريكية لموجة جديدة من العواصف، الأحد، في ظل توقع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية على معظم أنحاء الولاية مما ينذر بحدوث فيضانات وانهيارات طينية وانقطاع التيار الكهربائي.

وهذه العاصفة هي الثانية التي تضرب الولاية خلال أسبوع. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية تحذيراً نادراً للغاية من احتمال هبوب رياح بقوة الإعصار في منطقة (بيج سور) والمناطق المجاورة بسبب سوء الأحوال الجوية.